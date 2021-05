Saganovi pomohla výhra na Gire. V súboji s Ackermannom má výhodu, vraví Denk

Denk: Sagan dokončil bombastickú prácu

Denk v hodnotení prvej polovice Giro d'Italia vyslovil spokojnosť s účinkovaním svojho tímu. Emanuel Buchmann je v celkovom poradí síce až pätnásty, ale jeho manko na lídra Egana Bernala je iba 1:47 min.

"Na celkové pódiové umiestnenie to už asi stačiť nebude, no výsledok do piateho miesta je realizovateľný. Vychádzam z toho, že jeho vytrvalostné parametre sú na vysokej úrovni a to nám dáva možnosti najmä do tretieho týždňa pretekov. Verím, že Buchmann sa v kopcoch ešte zlepší," vyslovil sa 47-ročný Denk.