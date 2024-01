Tatran čaká v pohári predčasné finále. Zranený kapitán si zvyká na novú rolu, na lavičke sa však musí krotiť

V semifinále Slovenského pohára nastúpi Tatran Prešov v stredu 31. januára od 18.00 h v domovskej Tatran handball arene proti MŠK Považská Bystrica. O tri dni vycestujú Prešovčania na extraligový duel do Nových Zámkov.

A tak je isté, že jedného z minuloročných finalistov nahradí jeden z druhého semifinále ŠKP Bratislava - HK Košice. Našou výhodou je, že hráme doma, a tak sme pasovaní do role favorita.

A hlavne, nie som už odkázaný na barly a môžem tak ísť „po vlastných“ do THA na tréningy, za chlapcami do kabíny a počas zápasov na našu striedačku,“ komentoval Rečičár.

„Krotím sa, ale prežívam to chvíľami v podstate ako hráč. A v určitých okamihoch by som najradšej vybehol na ihrisko. To ale nie je možné a tak komunikujem s chlapcami na lavičke, v niečom poradím.

Niektoré veci totiž vidím možno inou optikou ako tréner, preto niečo poviem, poviem svoj názor, ale konečné slovo má vždy on. Takáto spolupráca ma baví a som za ňu vďačný. Teší tiež, že hráči samotní ma na striedačke i mimo nej rešpektujú,“ pokračuje.