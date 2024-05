Ďalšie prekvapenie sa nekonalo. Slovenskí hádzanári nepostúpili na MS

Fernando Gurich, tréner Slovenska: "Prvý polčas sme zvládli celkom fajn, mali sme aj dobré šance. Nejaké sme nepremenili a to ovplyvnilo zápas. V druhom polčase sme kvôli tomu riskovali, otvorili to a súper bol oveľa lepší. Chalani sa sústredili a prijali, že majú šancu zahrať dobrý zápas a postúpiť. Toto sa niekedy stane, je to šport, gratulujeme Poľsku."

Dávid Mišových, krídelník SR: "Ťažko hodnotiť zápas, keďže sme prehrali. Nemôžem povedať nič zlé o chalanoch, keďže sme bojovali celý čas. Spravili sme viac chýb ako v Poľsku a to nás stalo dnešný výsledok. Ich hra bola podľa mňa úplne rovnaká, možno viac obmenili krídlo a zadarilo sa im. Určite rozhodili aj chyby a červená karta bola mínus, nakoľko Šimon (Macháč) hral celý prvý zápas a dal veľa gólov."

Matúš Moravčík, pivot SR: "Od Poliakov sme čakali, že budú hrať inak. Tak to aj bolo a mali sme problém sa presadiť. Na začiatku sme to držali a mali sme dobré tempo, pred prestávkou sme spravili pár technických chýb v útoku. Pred druhým zápasom bol tlak, v prvom sme mohli len prekvapiť. Snažili sme sa vyčistiť si hlavy, nasadiť čo najvyššie tempo, striedať a dať do toho srdce. Bohužiaľ to nevyšlo."



zdroj: TASR/