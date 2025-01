Prešov privíta extraligový bonbónik. Čech si zahral aj za rivala: Na ihrisku sme už súperi

V aktuálnej tabuľke je na špici hosťujúca Považská Bystrica so ziskom 29 bodov. Úradujúci majster z Prešova na druhej priečke stráca dva body.

Súboj prvého proti druhému

To potvrdil aj český legionár Josef Hozman, ktorý dve sezóny (2021/2022 a 2022/23) obliekal dres Považskej Bystrice.

Do klubu 18-násobného slovenského šampióna sa vrátil pred štartom sezóny 2023/2024. A v Tatrane pokračuje aj v prebiehajúcom ročníku na poste pravého krídla.

Žeby sme si ale telefonovali a prípadne rozoberali nejaké predzápasové témy, to teda nie. Pred otvorením hry sa ale vždy korektne pozdravíme a na ihrisku sme už súperi.

„Ťažko mi je vyjadrovať sa na túto tému. Faktom je, že počas prestávky odišli z klubu chorvátsky pivot Domagoj Potnar a portugalská ľavá spojka Jorge Silva.

Na ich pozície prišli Nikola Malivojevič a Savo Slavuljica. Príliš veľa času na zohranie sa s tímom nebolo.

Čo ale môžem povedať s istotou, je fakt, že všetci do jedného pôjdeme do zápasu Proti Považskej Bystrici na maximum. Dúfam, že to dopadne pre nás v domácom prostredí aj s podporou našich fanúšikov dobre.“