Pre kapitána Tatrana Prešov sa sezóna zrejme skončila. Asi som si to spôsobil sám, hovorí

Avšak prognózy opätovného návratu do tréningového procesu či zápasového diania sú dosť vzdialené a zrejme s najväčšou pravdepodobnosťou záver tejto sezóny už nestihne.

Problémy začali už v príprave

„Už v príprave na sezónu 2024/2025 som s ľavým kolenom mal určité problémy, pre ktoré som vynechal zopár zápasov. Koleno opuchalo, museli mi z neho vyťahovať pomerne dosť krvi.

Bolesti neustupovali a následné vyšetrenie magnetickou rezonanciou ukázalo, že mám prasknutý meniskus a poškodenú chrupavku. Začiatkom septembra minulého roku som teda podstúpil operačný zákrok“ rekapitulovala jedna z opôr prešovského Tatranu.

Uponáhľaný návrat

Lukáš Urban po následnej rekonvalescencii a postupnom návrate do tréningového procesu to skúsil aj s návratom na ihrisko. Pokus to ale nebol extra vydarený.