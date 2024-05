Slovenskí reprezentanti v pretláčaní rukou vybojovali v úvodný deň ME päť medailí

Strieborné medaily si odniesli Diana Mariňáková v kategórii junioriek do 15 rokov a 50 kg i Dominika Barošová, ktorá sa predstavila medzi juniorkami do 23 rokov nad 70 kg.

Bronz získal Andrej Medveď medzi juniormi do 15 rokov a 45 kg, Adriana Vojtečková v kategórii junioriek do 18 rokov a 60 kg a medzi juniorkami do 23 rokov a 55 kg sa na tretej priečke umiestnila Bibiana Štangelová.