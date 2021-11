Kyziridis spasil Zlaté Moravce, dvomi gólmi rozhodol o výhre v Pohroní

Pablo Villar, tréner Pohronia: „Prvý polčas bol vyrovnaný. Mali sme viac striel na bránku, ale potom sme sa dostali do nejakého útlmu, súper mal šancu, čo nás akoby vykoľajilo. Stratili sme rovnováhu v hre. Práve v tom čase, keď sme sa dostávali do tlaku, sme inkasovali gól do šatne.

Vypracovali sme si v tomto zápase dostatok šancí, v druhom polčase sme sa viac zamerali na ofenzívu, útoky sme zakladali najmä z pravej strany, ale gól sa nám nepodarilo streliť. To napokon využil súper, pridal druhý gól z brejku a prehrali sme. Neskladáme zbrane, ideme bojovať ďalej.“

Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: „Veľmi nás teší víťazstvo a body do tabuľky. Nastúpili sme proti veľmi dobre pripravenému súperovi, snažil sa prekonávať naše línie. Odviedli sme bojovný výkon, zabraňovali sme šanciam súpera a čakali na naše príležitosti. Napokon sa otvoril priestor a dali sme góly na konci polčasov.

Veľkým pozitívom je, že sa postupne dostávame z určitej psychologickej jamy a stúpame nahor. Som rád, že sme z posledných troch zápasov vyhrali dva vonku a doma získali bod s ašpirantom na titul. Dúfam, že takto budeme pokračovať aj naďalej.“

Alexandros Kyziridis, strelec dvoch gólov Zlatých Moraviec: „Tešíme sa z tejto výhry. Sú to moje prvé dva góly v jednom zápase. Nie je to však iba moja zásluha. Bojovali sme ako tím. Je to dôležité víťazstvo z hľadiska postavenia v tabuľke. Dosiahli sme ho po dobrom tímovom výkone.“