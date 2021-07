Nepraktické a ponižujúce. Nórky si odmietli obliecť bikiny, dostali pokutu

"Budeme aj naďalej bojovať za zmenu pravidiel. Hráčky by mali hrať v tom, v čom sa cítia pohodlne," zverejnila nórska federácia podľa BBC.

VARNA. Nórske reprezentantky v plážovej hádzanej dostali od Európskej hádzanárskej federácie (EHF) pokutu 1500 eur za to, že si v zápase o bronz na ME v bulharskej Varne obliekli šortky namiesto predpísaných bikín.

Hráčky mali problém už pred úvodným duelom šampionátu.

„Prinútili nás hrať v bikinách. Bolo to zahanbujúce. Najprv nám oznámili, že každá z nás dostane pokutu 50 eur za zápas, čo by znamenalo dovedna približne 4850 eur. To sme akceptovali,“ povedala hráčka Katinka Haltviková pre NRK, cituje ju aj sport.pravda.sk.

„Tesne pred zápasom nám však povedali, že ak budeme hrať inak, diskvalifikujú nás. Museli sme nastúpiť so spodným dielom bikín,“ dodala.

Na zápas o bronz však už Nórky nastúpili v šortkách a dostali pokutu. Európska hádzanárska federácia (EHF) sa bráni a uviedla, že diskvalifikácia neprichádzala do úvahy.