Podmaníková aj Duša boli blízko, no na semifinále to nestačilo. Nepostúpila ani štafeta

Najlepší bol Brit Max Litchfield s časom 4:00,37 min.

V semifinále na 50 m v. sp. sa nepredstaví Lillian Slušná, s časom 24,64 s obsadila konečnú 29. priečku.

V ďalšom rekorde triumfovala Američanka Gretchen Walshová (23,02 s). Svetový rekord medzi mužmi 20,08 s predviedol Kajmančan Jordan Crooks.

Duša naňho stratil 1,30 s a skončil na 22. mieste, na postup do semifinále mu chýbalo 19 stotín sekundy.

"Dnes to bolo ťažšie a ukázalo sa to aj na čase, je už niekoľký deň pretekov. Na semifinále chýbal kúsok a je to škoda. Bolo to o kúsok lepšie ako môj slovenský rekord, počas plávania som sa cítil naozaj dobre.

Myslel som si, že to bude fajn, ale zjavne tam kúsok chýbal. Dal som do toho všetko a nemám si čo vyčítať," uviedol pre web Slovenskej plaveckej federácie.