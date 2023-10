Pick 6: Aj najmocnejší padli. Zlyhal muž, ktorého sledovala celá rodina

VIDEO: C.J. Stroud hodil loptu do rúk Zacka Bauna, no ten ju stratil

Texans, aj na moje prekvapenie, vyhrali proti New Orleans Saints a to napriek tomu, že v tomto súboji narazili na top 5 behovú aj passovú obranu.

Velitelia z Washingtonu pred týždňom sklamali a navyše cestovali na ihrisko Atlanty. Falcons nielen že zahrali veľmi dobre, ale doma neprehrávajú.

Nuž, v tomto zápase to neplatilo. Bol to súboj dvoch mladých QB, ktorí tak trochu so šťastím skúšajú, aké je to byť jednotkou tímu v NFL.