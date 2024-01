Pred troma rokmi bola v narkóze a pracovala s barlami pri peci. Ako vznikli trofeje tento rok?

Mala som dôvod, aby som sa čo najskôr začala chodiť. Spomínam si na veľký adrenalín. Šla som do posledného dychu, aby som všetko pripravila.“

„Potrebovali, aby som sa vrátila čím skôr a pripravila trofeje. S barlami som stála pri peci a trávila tri, štyri týždne prácou. Bola to brutálna rehabilitácia.

Obnovenie spolupráce

Sklenená trofej spred troch rokov bola maľovaná listrami drahých kovov, predné lupienky kvetu boli ozdobené zlatom, platinou a ružovým zlatom.

Pri tvorbe sa inšpirovala slovenskou partou a ženskou krásou – motívmi Svetového pohára v Jasnej. „Trofeje boli krásne, snežné, nežné, biele a ľadové. Boli to vločky, ktoré znázorňovali kvet plesnivec.“

Na umelecké diela boli iba pozitívne ohlasy a preto sa organizátori rozhodli v spolupráci pokračovať. Tentokrát však Gordane Glass dali vedieť skôr ako dva mesiace pred pretekmi.

„Viem to od leta. Je to oveľa jednoduchšie, keď viem, do čoho ideme. Cien je síce viac, ale teším sa novej tvorbe,“ povedala.