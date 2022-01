Vlhová pôjde na trať ako prvá. V Kronplatzi ju čaká špecifický kopec

Slovenská lyžiarka počas víkendu vynechala rýchlostné disciplíny v Cortine. To, že nepôjde super-G sa napokon v tíme rozhodli len deň pred pretekmi.

„Je to špecifický kopec, má svoju dĺžku, strmosť, odklonenú spodnú časť, ktorá je veľmi náročná. Svieti naň slnko, čo ovplyvňuje kvalitu snehu. Prvé kolo je primrznutejšie, druhé kolo sa ide na jarnom snehu,“ priblížil pre Zväz slovenského lyžovania Matej Gemza.

„Peťa si dala dve kvalitné jazdy, bola spokojná aj s lyžami. Umiestnenie do Top 3 by nás nabudilo a Petre by pomohlo pred olympiádou,“ dodal.

Po rodáčke z Liptovského Mikuláša sa na trati predstavia dve talianske reprezentantky - Marta Bassinová a Federica Brignoneová. Štvorku má Mikaela Shiffrinová a až päťku zrejme najväčšia favoritka - Sara Hectorová zo Švédska.

Prvé kolo je na programe o 10.30 h. Druhé jazdy absolvuje najlepšia tridsiatka pretekárok po úvodnom kole tradične o tri hodiny neskôr.

Štartová listina - 1. kolo: obrovský slalom v Kronplatzi