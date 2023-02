Možné je všetko. Viem, že dokážem zvíťaziť, vraví Vlhová pred MS

"Potrebujem si oddýchnuť, a to aj mentálne. Budem dva dni doma a potom sa budeme pripravovať na MS," povedala pred týždňom po pretekoch.

"Budem to brať ako každé iné preteky a tak aj do toho pôjdem. Ako to dopadne, tak bude. V športe je možné všetko. Viem, že dokážem zvíťaziť, uvidíme," konštatovala slovenská lyžiarka.

Slalomovú olympijskú víťazku zdobia z MS spolu s dvoma kovmi zo slalomu, zlatom z obráku aj dve striebra z alpskej kombinácie a jedno z tímovej paralelnej súťaže. Tentoraz kombináciu vynechá a rovnako aj super-G.