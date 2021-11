Vlhová preteky pred rokom vyhrala, teraz ich možno vynechá

"V Levi budeme trénovať na súťažnej trati a neskôr sa presunieme do strediska Suomo, kde sme sa pripravovali už aj pred rokom," informoval stály člen Vlha Teamu Boris Vlha ešte pred odchodom do Fínska.

Ešte pred slalomovým víkendom za polárnym kruhom by si najlepšie svetové lyžiarky mali odskočiť do rakúskeho strediska Lech/Zürs, kde 13. novembra absolvujú jediné preteky v paralelnom obrovskom slalome v celej sezóne SP.

"Je možné, že preteky v Lechu vynecháme. Nebudeme to siliť, všetko je v tejto chvíli ešte otvorené," podotkol Gemza.

"Sú to len jedny preteky, ktoré sa rátajú iba do bojov o veľký glóbus. Budeme sa musieť presúvať do Rakúska a potom zasa naspäť do Fínska. Čo viem, viacero pretekárok to má vynechať. Uvidíme," doplnil Vlha.



Už bez prítomnosti Petry Vlhovej sa v stredu 3. novembra od 14.00 h v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši uskutoční ďalšia milá slávnosť, ktorá súvisí so ziskom veľkého glóbusu v uplynulej sezóne.

Bude to inaugurácia poštovej známky "Petra Vlhová - Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2020/2021". Na známke s rozmermi 44,1 x 26,5 mm a nominálnou hodnotou 0,65 eura je vyobrazená Petra Vlhová ako drží v rukách veľký krištáľový glóbus.