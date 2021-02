Vlhovej otec oslavoval v montérkach. Chýba nám dievka, povzdychol si

„Je to zlé, že nemôžeme byť s Petrou. Osobný kontakt je príjemnejší. Cez televíziu to nie je ono, je to také suchšie,“ povzdychol si šéf Vlha tímu pre Sportnet.

Ihneď sa však debata zvrtla na pondelňajšiu alpskú kombináciu, v ktorej jeho dcéra získala striebornú medailu.