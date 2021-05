Kto je Mauro Pini? Nešije to s ním tak ako s Magonim, tvrdí česká expertka

„Áno, ide zimná olympiáda, ale ak vystrieľate všetky náboje, ktoré máte za päť rokov, tak neviem, ako by to v Pekingu dopadlo,“ naznačil po konci Magoniho Vlhovej otec Igor.

Ešte predtým trénoval aj súčasnú Vlhovej rivalku Gutovú-Behramiovovú. Bolo to ešte v začiatkoch jej kariéry. Pod jeho vedením zaznamenala prvé medzinárodné úspechy.

„Už predtým sa chcel stiahnuť z vrcholového lyžovania. Bol žiadaným trénerom, ale chcel si oddýchnuť. Tina Mazeová ho však presvedčila, aby jej na jednu sezónu pomohol. Tina chcela, aby pokračoval, ale on nie,“ vysvetľuje česká lyžiarska expertka Eva Kurfürstová.

Pracoval aj ako lyžiarsky expert

Pini bol posledné roky lyžiarskym expertom pre televíziu RSI a pracoval ako šéf lyžiarskeho strediska The Airolo - Pesciüm.

„Nestratil kontakt s lyžiarskym svetom. Keď ste v úlohe experta a cestujete na Svetové poháre, môžete detailne sledovať celý vývoj. Určite mu nič neuniklo,“ myslí si Kurfürstová.

„Je to žiadaný odborník. Do spolupráce by mohol vstupovať s čistou hlavou, ktorá nie je zaťažená stereotypom trénerského života,“ dodala.

Mauro Pini bol v zozname Vlhovej možných trénerov už pred piatimi rokmi. Napokon si však vtedy jej tím vybral Magoniho.

„Nešije to s ním tak ako s Liviom. Z jeho prejavu je vidieť koncentrácia, ktorá hraničí až s nepokojom. Mauro je pokojnejšia sila, ale dokáže si dupnúť,“ tvrdí Kurfürstová.

Nadviaže nový tréner na Magoniho?

Vo Vlhovej tíme ostáva slovenský tréner Matej Gemza i taliansky tréner a servisman Matteo Baldissarutti.

Okrem trénera Magoniho však končí aj taliansky servisman Pierluigi Parravicini. A do realizačného tímu príde nový servisman a fyzioterapeutka.

Hlavným cieľom Vlhovej v najbližšej sezóne bude olympiáda v Pekingu, kde bude chcieť získať svoju prvú medailu pod piatimi kruhmi.

„Keď sa bavíme o procese tréningov, pokiaľ nový tréner nadviaže na Magoniho, bude to v pohode. Pokiaľ bude výrazne veci meniť, môže nastať problém. Pred olympiádou si to nemusí sadnúť,“ upozorňuje Kurfürstová.