Vlhová a Shiffrinová sú ako Magic Johnson a Larry Bird, píšu NY Times

KILLINGTON, BRATISLAVA. Hoci má Mikaela Shiffrinová nepochybne status globálnej športovej hviezdy, zjazdové lyžovanie nepatrí v Amerike k najsledovanejším športom. Výnimkou sú zimné olympijské hry, keď televízia NBC zaplní obývačky od New Yorku až po Miami americkými športovými hrdinami (Shiffrinová patrí k najväčším). Ďalšiu šancu uchmatnúť si trochu väčší diel mediálnej pozornosti ponúka Svetový pohár v lyžovaní na americkej pôde.

Uplynulý víkend sa "biely cirkus" vrátil do USA po dvoch rokoch. Preteky v žien v Killingtone prilákali na svahy aj reportéra The New York Times, ktorý sa vo svojej reportáži zameral na aktuálne dve najväčšie hviezdy tohto športu - Mikaelu Shiffrinovú a Petru Vlhovú.

Zázračná Mikaela má súperku Najvytrvalejšie športové kariéry zvyčajne charakterizuje rivalita so súperom porovnateľného talentu alebo schopností, napísali NY Times. Vezmite si napríklad Magica Johnsona a Larryho Birda, Toma Bradyho a Peytona Manninga alebo Martinu Navrátilovú a Chris Evertovú.

Zázračná americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová, ktorá sa snaží prekonať prestížne rekordy tohto športu, nikdy nemala súperku, ktorá by ju zdolávala alebo sa neustále pokúšala zdolať ju. Ale teraz tu taká je. A testovanie Shiffrinovej dominancie núti Američanku, aby predvádzala svoje najlepšie lyžovanie za posledné roky. Petra Vlhová zo Slovenska, ktorá je víťazkou Svetového pohára z minulej sezóny a zdolala Shiffrinovú aj v prvých dvoch slalomoch tejto zimy, v nedeľu po polovici pretekov nad Američankou opäť viedla.

Fanúšikovia Petry Vlhovej v americkom Killingtone. (Autor: REUTERS)

Shiffrinová sa však strhujúcim comebackom na svahu, ktorý je len hodinu jazdy autom od jej domova v New Hampshire, posunula na prvé miesto - opísali nedeľňajšie preteky NY Times. Shiffrinová: Sú to nervy Reportér amerického denníka si všimol, že rivalita vládla aj v hľadisku, kde bola početná skupina fanúšikov Petry Vlhovej, ktorá mávala slovenskými vlajkami. A rivalita medzi dvoma rovesníčkmi (Vlhová je od Shiffrinovej o tri mesiace mladšia) bola aj ústrednou témou rozhovoru s Mikaelou Shiffrinovou. "Veľa mojich priateľov či príbuzných mi vraví, aké je to vzrušujúce. Dokonca aj iné lyžiarky sledujú preteky do konca, zvedavé, ako to dopadne. Pre lyžovanie je to fajn. A mňa to určite posúva," vravela Američanka.

Reportér ju tiež vyzval, aby opísala svoj vzťah s Vlhovou. Shiffrinová najskôr diplomaticky odvetila, že preteky nie sú len o nich dvoch, v štartovom poli sú aj ďalšie výborné pretekárky. A potom pokračovala. "Myslím, že keď Petra jazdí v životnej forme, je veľmi ťažké ju zdolať. A naopak, keď ja predvediem svoje najlepšie jazdy, tak ani ona, ani ďalšie súperky nemajú veľa možností prekonať ma. Je to však lyžovanie na veľmi vysokej úrovni a preto sú to také nervy." Nemôžeme občas vyvesiť bielu vlajku? Shiffrinová a Vlhová sa počas štyroch pretekov v tejto sezóne správali k sebe jednoznačne priateľsky, v cieli sa objali, gratulovali si a prehodili zopár slov - vyratúval reportér NY Times. Pred nedeľňajším slalomom v Killingtone absolvovali prehliadku trate bok po boku, nestáli od seba viac než dva metre. Shiffrinová napriek tomu pripustila, že byť týždeň čo týždeň v bezprostrednej blízkosti najväčšej súperky, vrátane napínavých chvíľ v stiesnenom priestore na štarte pretekov, môže byť znervózňujúce.