Shiffrinová môže prekonať Stenmarka, Vlhová zase Shiffrinovú

Výnimkou je len Svetový pohár v Levi, kde najrýchlejší pretekári dostávajú po triumfe sobie mláďa. Netradičnú tradíciu zaviedli organizátori v roku 2013.

Po pretekoch privedú soba zvyčajne dve ženy oblečené v tradičných laponských odevoch a symbolicky ho odovzdajú víťazke či víťazovi. Vždy ide o mláďa narodené na jar.

Soby jej pripomínajú víťazstvá

Pretekár má právo sobie mláďa nakŕmiť, vymyslieť mu meno a pred ďalšími pretekmi vo fínskom stredisku ho prísť navštíviť, keďže ostáva žiť na neďalekej farme.

„Bolo príjemné ich vidieť. Sú to veľmi pekné zvieratá. Viem, že sú to moje soby, pripomínajú mi moje víťazstvá a o to viac ma to teší,“ priznala Vlhová.