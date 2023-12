Vlhová predviedla famóznu jazdu, pripísala si jubilejné víťazstvo

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Courchevel (Francúzsko) Ženy - slalom, 1.+2. kolo:

1. Petra Vlhová Slovensko 1:48.14 min 2. Mikaela Shiffrinová USA +0,24 s 3. Katharina Truppeová Rakúsko +2,06 s 4. Katharina Gallhuberová Rakúsko +2,62 s 5. Paula Moltzanová USA +2,64 s 6. Michelle Gisinová Švajčiarsko +2,95 s 7. Kristyn Lysdahlová Nórsko +3,01 s 8. Leona Popovičová Chorvátsko +3,26 s 8. Mina Fuerst Holtmannová Nórsko +3,26 s 10. Anna Slokarová Slovinsko +3,38 s

Petra Vlhová v rozhovore neskrývala radosť. "Je to veľmi dôležité víťazstvo pre mňa, cítim sa skvele, mám sebavedomie a lyžovala som dobre. Posledné závody som bola od výhry kúsok, no vždy niečo chýbalo. Robíme s mojím tímom tvrdú robotu, špeciálne posledný týždeň. Mala som za 4 dni 3 tréningy, poďakovanie patrí špeciálne Maurovi. Víťazstvo je dôležité, som veľmi šťastná za výhru," uviedla.

Vyjadrila sa aj o jej súboji so Shiffrinovou: "Je to dobré pre náš šport a pre nás dve, dokážeme sa posúvať vzájomne. Chceme poraziť jedna druhú. Je to výzva, ale prináša to nášmu športu lepšiu a lepšiu úroveň. Musíme pokračovať ďalej vo svojej práci." VIDEO: Rozhovor s Petrou Vlhovou

Pre Petru Vlhovú to bolo jubilejné 30. víťazstvo v rámci pretekov Svetového pohára.

Jazdu slovenskej lyžiarky vyzdvihli aj komentátori Eurosportu. “Je to niečo úžasné, od začiatku ide naplno. Výkon je to famózny, mala dobrú stopu, aby si rýchlosť preniesla do roviny. Tá jazda má všetko čo má mať, niečo úžasné,” zhodnotila jazdu Vlhovej komentátorka Eurosportu Eva Kurfürstová. “Presná práca hneď od prvých brán, Petra generovala väčšiu rýchlosť, no Mikaela je lepšia v oblúkoch. Petra bola nižšie lepšia v stope, čo jej zaistilo výhru. Veľká gratulácia na Slovensko,” pokračovala. VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v 2. kole

Shiffrinová tiež ocenila skvelú jazdu Petry Vlhovej a uznala, že dnes bola rýchlejšia. "Bola silnejšia. Je to pre mňa dobré, že som na pódiu, špeciálne po minulom týždni, keď som sa venovala rýchlostným disciplínam. Bolo pre mňa sklamanie, keď som nedokončila super. Som rada, že som na pódiu, znamená to pre mňa veľa. Petra je fantastická lyžiarka, neuveriteľne dobrá. Je jednoduché povedať, že budem do toho tlačiť, musíte to potom na trati dokázať."

Tretia skončila rakúska pretekárka Katharina Truppeová. "Je to neuveriteľné, cítim sa bláznivo. V posledných pretekoch som si neverila, bola som nervózna. Keď som prišla do cieľa, povedala som super. Pódium je pre mňa bláznivé," uviedla Rakúšanka pre FIS.

V hodnotení disciplíny sa Vlhová posunula z tretej na druhú priečku a na vedúcu Shiffrinovú stráca 50 bodov, pred treťou Nemkou Lenou Dürrovou je o 90 bodov. V celkovom poradí SP je Slovenka už tretia, predstihla Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú aj Talianku Sofiu Goggiovú. Líderkou stále Shiffrinová a pred Taliankou Federicou Brignoneovou má náskok 143 bodov, tretia Vlhová za Američankou zaostávala o 209 bodov a za Taliankou o 66 bodov. Medzi sviatkami lyžiarky zavítajú do rakúskeho Lienzu, kde 28. a 29. decembra absolvujú obrovský slalom a slalom.

Priebežné poradia Svetového pohára Celkové poradie (po 12 zo 43 pretekov):

Poradie Meno Krajina Počet bodov 1. Mikaela Shiffrinová USA 700 2. Federica Brignoneová Taliansko 557 3. Petra Vlhová Slovensko 491 4. Lara Gutová-Behramiová Švajčiarsko 429 5. Sofia Goggiová Taliansko 396 6. Sara Hectorová Švédsko 296 7. Michelle Gisinová Švajčiarsko 243 8. Cornelia Hütterová Rakúsko 240 9. Marta Bassinová Taliansko 191 10. Lena Dürrová Nemecko 190

Poradie slalomu (po 4 z 11 pretekov):