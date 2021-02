Vlhová sa nemieni prvej priečky vzdať. A teraz chce medaily

Pred štartom strácala na Vlhovú jej najväčšia rivalka Lara Gutová-Behramiová v celkovom poradí len 62 bodov. Švajčiarka má navyše skvelú formu a predviedla výbornú jazdu. Bolo jasné, že bude útočiť na víťazstvo aj posun na prvú priečku v hodnotení Svetového pohára. Vlhová to však nepripustila. Na trať šla o chvíľku neskôr a aj ona ukázala parádnu jazdu. Za Gutovou-Behramiovou zaostala len o 28 stotín sekundy a skončila druhá.

Sústredila sa, aby nebrzdila Pre Slovenku je to vôbec najlepší výsledok v rýchlostných disciplínach v kariére a prvé pódium. Dosiaľ bola v zjazde i super-G najlepšie na štvrtom mieste. Vlhová sa zároveň udržala na čele Svetového pohára, hoci jej náskok klesol na 42 bodov. „Veľmi sa teším, že mi to konečne vyšlo na pódium. Už v predošlých super-G som bola veľmi blízko, ale robila som chyby. Dnes som všetko urobila tak, ako som mala,“ hovorila Vlhová pre RTVS. „Sústredila som sa iba na to, aby som nechala pustené lyže. Aby som vôbec nebrzdila. Riskovala som a nakoniec to vyšlo,“ doplnila. Aj Gutová-Behramiová uznanlivo a trochu prekvapene pokývala hlavou, keď Slovenka dosvišťala do cieľa vo výbornom čase. Vlhovej sa minulých týždňoch nedarilo tak, ako si predstavovala. Preteky vyhrala naposledy pred mesiacom – 3. januára slalom v Záhrebe. Odvtedy sa v desiatich pretekoch ani raz nedostala na pódium, trikrát z toho bola štvrtá.

Vzoprela sa V sobotu bola v prvom super-G v Garmisch-Partenkirchene desiata. Ak by taký výsledok dosiahla aj v pondelok, prišla by o vedúcu pozíciu vo Svetovom pohári. Vzoprela sa však proti tomu. Taký pocit mala z Vlhovej výkonu bývalá lyžiarka a expertka RTVS Veronika Velez-Zuzulová. „Ja som z jej jazdy mala pocit, že - dobre, Lara sa ku mne priblížila, ale ja sa len tak nedám a chcem mať to prvé miesto čo najdlhšie, až do konca sezóny. Dala do tej jazdy všetko a urobila všetko tak, ako mala,“ približovala Velez-Zuzulová. Vlhová hovorila o malých chybách vo svojej jazde, bolo však na nej vidieť, že sa jej uľavilo. Aj preto, že ju presun pretekov z nedele na pondelok pre hmlu príliš nepotešil.

„Včera som sa cítila veľmi dobre, dnes to bolo už náročnejšie. Musela som sa trošku odosobniť od toho, že sa cítim zle,“ priznala. Nepríjemné pocity však boli po pretekoch preč. „Petra desaťkrát nestála na pódiu, ale teraz sa jej to znova podarilo a bolo vidieť, že je opäť usmiata. A tým, že to bolo v super-G, je to ešte hodnotnejšie a potešujúcejšie,“ reagovala Velez-Zuzulová. Zuzula: Petra nie je malé dieťa Jej otec Timotej Zuzula, ktorý bol spolukomentátorom prenosu na RTVS, priznal, že sa ho ľudia na Vlhovú v poslednom období často pýtajú. Napríklad, či je správne, že jazdí rýchlostné disciplíny a nesústredí sa len na tie točivé, v ktorých je najsilnejšia. „Načo takúto debatu vôbec ľudia rozvíjajú? Načo sa nad tým pozastavujú? Je tam Livio (Magoni, Vlhovej tréner – pozn. red.), ktorý je zodpovedný za Petrine výsledky. Je tam tím, ktorý najlepšie vie, čo má Petra robiť. A takisto Petra nie je malé dieťa, vie povedať, ako sa cíti,“ reagoval Zuzula.

„Petra má na to, aby získala víťazstvo v každej disciplíne,“ naznačil. V pondelok už v Garmischi neštartovala Talianka Sofia Goggiová, dosiaľ najlepšia zjazdárka sezóny. V nedeľu si nešťastne poranila nohu, keď sa len snažila voľne zísť zo štartu odložených pretekov do priestoru cieľa. Neskoršie vyšetrenia dokonca odhalili zlomeninu. Naopak, v pondelok sa nečakane na štarte objavila iná veľká súperka Vlhovej Švajčiarka Michelle Gisinová, ktorá pôvodne preteky v Garmischi plánovala vynechať. Skončila napokon jedenásta.