Petra a Livio? Boli medzi nimi veci, ktoré vyskakovali na povrch, tvrdí expertka

Pokiaľ spolupracujete s trénerom, ktorý má vysoké nároky, kladie ich na seba aj na svojich zverencov. Nie je to ani tak fyzické vyčerpanie. Najskôr nastane psychické vyčerpanie. Je to obrovský psychický tlak na pretekára, ktorému odoláva, podlieha a snaží sa naplniť úlohy trénera. Z dlhodobého hľadiska je to extrémny tlak.

1. Neprekvapilo ma to po posledných mediálnych vystúpeniach Livia Magoniho. Myslela som si však, že to spolu ešte potiahnu aj v olympijskej sezóne. Aj keď tam boli veci, ktoré vyskakovali na povrch. My v lyžiarskom svete sme o nich vedeli, ale mala som pocit, že to ešte jednu sezónu zvládnu.

2. Dostalo sa to do bodu, keď jeho odchod bol v daný okamih najlepším riešením pre všetky strany. Či je to dobré alebo zlé? Pred rokom by som povedala, že to nie je dobré riešenie, že by bolo ideálne dokončiť ich misiu až do olympiády v Pekingu.

Na druhej strane veľký krištáľový glóbus už získali a misia bola naplnená. Magoni vyhlásil, že chce s Petrou vyhrať Svetový pohár. Vtedy to bolo pre všetkých wau, lebo v tom čase jazdila len slalomy. Keby ostali spolu o rok dlhšie, nebolo by to funkčné a bolo by to trápenie pre obe strany.