Dráma v prvom zápase. Slovan prišiel o Kytnára a prehral po nájazdoch

Máme za sebou úvodnú tretinu semifinále a ak by sme ju chceli zhodnotiť, treba povedať, že viac z hry mali domáci hokejisti. Na vyložené šance to vyznelo asi 3:0 pre Zvolen, v podstate jedinú nebezpečnú strelu hostí mal Harris. Opäť sa potvrdilo, že v play off sa presadzujú netradiční strelci. Skóre semifinále otvoril obranca Michal Ivan utešeným príklepom. Samostatný nájazd zahodil domáci Kelemen a za zmienku stojí ešte fakt, že hostia prišli v závere o centra Milana Kytnára, ktorý si poranil koleno a odišiel do šatne.

