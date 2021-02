Česi neprekvapili. Tímovú súťaž premiérovo ovládlo Nórsko

Z mé strany je to už pro tento závod všechno, přeji hezké středeční odpoledne.

Z mé strany je to už pro tento závod všechno, přeji hezké středeční odpoledne.

Rozhodčí rozhodli, druhá jízda se bude opakovat! To je asi férové rozhodnutí pro všechny.

Rozhodčí rozhodli, druhá jízda se bude opakovat! To je asi férové rozhodnutí pro všechny.

Ve třetí jízdě splnila roli favoritky Sara Hectorová, která předvedla znovu velmi rychlou jízdu a vyhrála o 7 desetin nad Kristinou Riisovou-Johannessenovou. Rozhodně poslední jízda, ale také to, jak posoudí rozhodčí druhou jízdu mezi Jakobsenem a Fossem- Solevaagem.

Ve třetí jízdě splnila roli favoritky Sara Hectorová, která předvedla znovu velmi rychlou jízdu a vyhrála o 7 desetin nad Kristinou Riisovou-Johannessenovou. Rozhodně poslední jízda, ale také to, jak posoudí rozhodčí druhou jízdu mezi Jakobsenem a Fossem- Solevaagem.

Kristoffer Jakobsen udělal chybu a vypadalo to, že zkřížil dráhu svému soupeři Sebastianu Fossu-Solevågouvi. Ten okamžitě přestal závodit a rozhodnout budou muset rozhodčí.

Kristoffer Jakobsen udělal chybu a vypadalo to, že zkřížil dráhu svému soupeři Sebastianu Fossu-Solevågouvi. Ten okamžitě přestal závodit a rozhodnout budou muset rozhodčí.

Za pár okamžiků už si to o zlato rozdají Norsko se Švédskem.

Za pár okamžiků už si to o zlato rozdají Norsko se Švédskem.

Po krátké přestávce už nás budou čekat boje o medaile. Nejprve boj o bronz, tzv malé finále, mezi Švýcarskem a Německem. Ve finále si to pak o zlato rozdají severské velmoci Norsko se Švédskem.

Po krátké přestávce už nás budou čekat boje o medaile. Nejprve boj o bronz, tzv malé finále, mezi Švýcarskem a Německem. Ve finále si to pak o zlato rozdají severské velmoci Norsko se Švédskem.

Stefan Luitz svůj základní úkol splnil a poslední jízdu vyhrál nad Mattiasem Rönngrenem, ale pouze o 61 setin, což Němcům na postup nestačí. Do finále postupuje Švédsko, a to v součtu časů o 43 setin.

ONLINE: Tímová súťaž na MS v zjazdovom lyžovaní 2021 dnes + výsledky | sportnet.sme.sk Stefan Luitz svůj základní úkol splnil a poslední jízdu vyhrál nad Mattiasem Rönngrenem, ale pouze o 61 setin, což Němcům na postup nestačí. Do finále postupuje Švédsko, a to v součtu časů o 43 setin.

SF2