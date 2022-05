Príprava pred MS v hokeji 2022: Slovensko zdolalo Nemecko

Tamáši sa nepresadil strelou do prázdnej bránky po nahrávke Lišku!

Nemci nás točia v obrannom pásme. Snažíme sa súperov tlak eliminovať včasným dostúpením hráčov a zaťahovať ich do rohov.

Bučko ťahal za kratší koniec pri bránení Höfflina, ktorý potreboval zvládnuť poslednú kľučku a na tácke mal i Tomeka. Pôjdeme ale do štyroch.

Hra sa prelievala zo strany na stranu. Tomek podržal náš tím, ale to isté platilo aj o nemeckom gólmanovi Pantkowskim.

Nervy už pracujú. Patrik Koch sa ocitol v kontroverzii s Blankom. Dospelo to len do štádia, kedy si vymenili po jednom krosčeku.

Pantkowski sa presunul so zakončením Michala Krištofa z pravej strany.

Držíme si už len náskok dvoch gólov. Paradoxne pri presilovke na začiatku druhej časti sme inkasovali. Môžeme sa vrátiť do trojgólového vedenia, pretože znovu hráme presilovku.

Mário Lunter neposlal puk do prázdnej bránky Nemcov!

Jednoduchý brejk našich hráčov. Faško-Rudáš sa to ešte snažil zachrániť od mantinelu. Pantkowski sa iba natiahol lapačkou za pukom a nesiahol si na neho.

Hokejisti Nemecka išli doslova a do písmena do našej bránky. Tomek z toho umne vycúval a následne Regenda ukázal Ehlovi, nech sa vytratí.

Nemecko výrazne zabralo v útočnej fáze hry. Majú za sebou vydarenú zhruba dvojminútovku a ak by skórovali, nemohli by sme sa čudovať.

Krútime sa v pásme, no nedarí sa nám zamestnať Pantkowskiho.

Druhá pätorka, ktorú vedie Alex Tamáši, si vytvárala útočnú šancu. Prešla ale do pásma z ofsajdu.

Ťažký uhol pre Mislava Rosandiča, ale neodradilo ho to od toho, aby nevystrelil. Puk smeroval okolo hlavy brankára Nemecka.

Andrej Kollár disponoval pomerne dobrou pozíciou na streľbu. Aj to tlačil na vzdialenejšiu tyčku, no v konečnom dôsledku minul.

Nemecko dalo gól! Inkasujeme pri našej presilovke. Tomek sa snažil mať pod dohľadom puk na hranici bránkovej čiary a aj ho priľahol. ALEXANDER EHL však dorážal, hoci hvizd mal prísť skôr, čo sa nestalo. Je to teda 1:3.

Oliver Okuliar rád chodí do reprezentácie, čo deklaroval v jednom dialógu. V tejto chvíli mal šancu na hokejke, ale nevyzrel na Pantkowskiho.

Málo vídaný ofenzívny kolotoč. Nemecko je úplne ako v lese. Pospíšil spravil sťahovačku na pravom kruhu a defenzíva súpera vyrazila puk, do ktorého sa bez prípravy oprel Martin Bučko. Neprestrelil všetko, čo mu stálo v ceste.

Rodili sa ťažké chvíle pre našu obranu na čele s Tomekom. Náš gólman urobil dôležitý zákrok betónom, a potom puk pred ním viackrát poskakoval a celkovo to bolo nečitateľné. Nemci to netrestali.

Slovensko dalo gól! Vynikajúca hra, z ktorej strieľame góly ako na bežiacom páse. Len to nezakríknime. MICHAL IVAN švihom vymietol ľavú pavučinu nemeckej svätyne. Asistencie: Jakub Minárik a Mário Grman.

Slovensko dalo gól! Vyhrávame 2:0 a momentálne zaslúžene. Krištof presnou strelou ohrozil Pantkowskiho. Nemecký brankár znova nemal puk pod kontrolou a do siete ho dorazil ADAM LIŠKA. Asistencie: Michal Krištof a Róbert Lantoši.

Aréna si zahučala! Jentzsch vie, že to neurobil dobre, pretože mal vystreliť, no rozhodol sa ešte predkladať puk pred poloprázdnu bránku!

Slovensko dalo gól! Slováci majú úspešný vstup do tretieho prípravného duelu. Okuliar výborne zamieril z ľavého kruhu a Pantkowski nezovrel puk v lapačke. Dorazil ho MAREK VALACH. Asistencia: Oliver Okuliar.

03:17