Dánski mladíci určite nemôžu byť spokojní s výsledkami na tomto šampionáte. Po tom čo na úvod turnaja nestačili tesne na Francúzov a prehrali 3:4, síce prišla vysoká výhra nad Japoncami 6:1, no následne nestačili v dôležitom zápase na Kazachstan a prehrali po výsledku 2:4. Celok vedený hlavným trénerom Petrom Gommesenom je tak po 3 odohratých zápasoch v tabuľke až na 4. mieste s 3 bodmi so skóre 11:9.Narozdiel od dánskych mladíkov, tí slovenskí nám robia na domácom ľade v Piešťanoch veľkú radosť. Po 3 odohratých zápasoch sú na čele tabuľky s 9 bodmi a so skóre 19:7. Zverenci Ivana Feneša na úvod turnaja porazili Japonsko vysoko 8:2, následne vo veľmi dôležitom zápase porazili Nórsko 5:2 a naposledy to boli Francúzi, ktorí nestačili na našich mladíkov a prehrali proti ním po výsledku 3:6.Karty sú rozdané, Slovensko bude minimálne na papieri favoritom stretnutia. To či sa našej osemnástke podarí naplňiť papierové predpoklady sa dozvieme až na ľade v Piešťanoch v piatok o 19:00.