ONLINE: Šprintové preteky na 10 km na MS v biatlone 2024 (Sklenárik, Cesnek, Badan, LIVE)

1.Tarjei Bø (NOR) 288 b2.Benedikt Doll (GER) 269 b3.Sturla Holm Lægreid (NOR) 252 b4.Philipp Nawrath (GER) 214 b5.Johannes Thingnes Bø (NOR) 210 b6.Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 189 b7.Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 187 b8.Endre Strømsheim (NOR) 184 b9.Johannes Kühn (GER) 177 b10.Tommaso Giacomel (ITA) 173 b1.Johannes Thingnes Bø (NOR) 806 b2.Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 714 b3.Tarjei Bø (NOR) 708 b4.Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 582 b5.Endre Strømsheim (NOR) 549 b6.Sturla Holm Lægreid (NOR) 548 b7.Martin Ponsiluoma (SWE) 476 b8.Benedikt Doll (GER) 465 b9.Johannes Kühn (GER) 444 b10.Tommaso Giacomel (ITA) 431 b1.Dmytro Pidručnyj (UKR)2.Tommaso Giacomel (ITA)3.Otto Invenius (FIN)4.Johannes Kühn (GER)5.Simon Eder (AUT)6.Vladimir Iliev (BUL)7.Benedikt Doll (GER)8.Jesper Nelin (SWE)9.Quentin Fillon Maillet (FRA)10.Alexandr Muchin (KAZ)11.Johannes Dale-Skjevdal (NOR)12.Adam Runnalls (CAN)13.Vytautas Strolia (LTU)14.Tarjei Bø (NOR)15.Jakov Fak (SLO)16.Andrejs Rastorgujevs (LAT)17.Dmitrij Šamajev (ROU)18.Campbell Wright (USA)19.Martin Ponsiluoma (SWE)20.Florent Claude (BEL)21.Emilien Jacquelin (FRA)22.Timofej Lapšin (KOR)23.Pavel Magazejev (MDA)24.Sebastian Stalder (SUI)25.Rene Zahkna (EST)26.Johannes Thingnes Bø (NOR)28.Sebastian Samuelsson (SWE)29.Niklas Hartweg (SUI)30.Philipp Nawrath (GER)31.Didier Bionaz (ITA)32.Sean Doherty (USA)33.Lukas Hofer (ITA)34.Christian Gow (CAN)35.Anton Sinapov (BUL)36.Thierry Langer (BEL)37.Du-čin Čchoi (KOR)38.Vladislav Kirejev (KAZ)39.Lovro Planko (SLO)40.Heikki Laitinen (FIN)41.Kristo Siimer (EST)42.Eric Perrot (FRA)43.Viktor Brandt (SWE)44.Renars Birkentals (LAT)45.George Marian Coltea (ROU)46.Krešimir Crnković (CRO)47.Mikito Tačizaki (JPN)48.Vetle Sjastad Christiansen (NOR)49.Roberto Piqueras Garcia (ESP)50.Sturla Holm Lægreid (NOR)51.Marcus Bolin Webb (GBR)52.David Komatz (AUT)53.Tomáš Sklenárik (SVK)55.Philipp Horn (GER)56.Tomas Kaukenas (LTU)57.Joachim Weel Rosbo (DEN)58.Endre Strømsheim (NOR)59.Noah Bradford (AUS)60.Apostolos Angelis (GRE)61.Joscha Burkhalter (SUI)62.Artěm Pryma (UKR)63.Maxim Makarov (MDA)64.Jan Guńka (POL)65.Marek Mackels (BEL)66.Felix Leitner (AUT)67.Mihail Usov (MDA)68.Jake Brown (USA)69.Alexander Starodubec (KOR)71.Cornel Puchianu (ROU)72.Asset Djussenov (KAZ)73.Jeremy Finello (SUI)74.Nikolaos Tsourekas (GRE)75.Maksim Fomin (LTU)76.Patrick Braunhofer (ITA)77.Edgars Mise (LAT)78.Konrad Badacz (POL)79.Damián Cesnek (SVK)80.Rasmus Schiellerup (DEN)81.Anton Dudčenko (UKR)82.Blagoj Todev (BUL)83.Fabien Claude (FRA)84.Raido Ränkel (EST)85.Logan Pletz (CAN)86.Anton Vidmar (SLO)87.Kijomasa Odžima (JPN)88.Tero Seppälä (FIN)89.Taras Lesjuk (UKR)90.Matej Badan (SVK)91.Patrick Jakob (AUT)92.Andrzej Nędza-Kubiniec (POL)94.Masaharu Jamamoto (JPN)95.Olli Hiidensalo (FIN)96.Maxime Germain (USA)97.Haldan Borglum (CAN)98.Miha Dovžan (SLO)99.Jokubas Mackine (LTU)100.George Buta (ROU)