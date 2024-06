Česká výprava zatím čeká na svou první medaili. Tento šampionát přesto nelze považovat za neúspěšný. Ať už jde o české národní rekordy, osobní rekordy či představení mladých nadějí pro budoucnost, česká atletika rozhodně zanechala stopu. Pomyslnou třešničkou na dortu by měla být medaile, o kterou se bude pokoušet zejména Jakub Vadlejch v hodu oštěpem. Vadlejch byl už před šampionátem hlavním želízkem české výpravy na cenný kov, přičemž ve finále bude bojovat zejména s Julianem Weberem o kov nejcennější. Byť se mohou blýsknout i další, vypadá to právě na tento česko-německý souboj.



Ve skoku o tyči bude Armand Duplantis neohroženě kráčet za zlatou medailí. Tento světový rekordman nemá na evropské scéně konkurenci a každý jiný výsledek by byl překvapením. Ve finále tyčky se představí hned dva čeští reprezentanti David Holý a Matěj Ščerba, kteří by rádi útočili na osobní rekordy. Holý má prozatím skočeno 562 centimetrů, Ščerba o čtyři centimetry výše.



Během středečního programu se svou šampionku dozví i dálkařky, mezi nimiž vyčnívá zejména Němka Malaika Mihambová, která už v kvalifikaci skočila za sedm metrů. Tak daleko ještě z účastnic finále letos nikdo neskočil.



Zatímco Jakob Ingebrigtsen se na patnáctistovce pokusí získat double, jelikož triumfoval už na pětce, v závodě na deset kilometrů by mohli na nejcennější kov útočit zejména Andreas Almgren a Isaac Kimeli. Pokud se ale poběží takticky, bude vše otevřené pro mnohem víc závodníků. To finále osmistovky, které poběží i Slovenka Gabriela Gajanová, má svou superfavoritku v Keely Hodgkinsonové. V průběhu večera se pak uskuteční také finále ve všech čtyřech štafetových závodech.