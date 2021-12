ONLINE: Petra Vlhová v 1. kole obrovského slalomu v Lienzi

Štartovná listina:



1. Tessa Worleyová (FRA)

2. Federica Brignoneová (ITA)

3. Petra Vlhová (SVK)

4. Michelle Gisinová (SUI)

5. Marta Bassinová (ITA)

6. Sara Hectorová (SWE)

7. Alice Robinsonová (NZL)

8. Sofia Goggiová (ITA)

9. Katharina Liensbergerová (AUT)

10. Meta Hrovatová (SLO)

11. Stephanie Brunnerová (AUT)

12. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

13. Nina O'Brienová (USA)

14. Mina Fürst Holtmannová (NOR)

15. Ramona Siebenhoferová (AUT)

16. Wendy Holdenerová (SUI)

17. Elena Curtoniová (ITA)

18. Corinne Suterová (SUI)

19. Katharina Truppeová (AUT)

20. Maria Therese Tvibergová (NOR)

21. Ricarda Haaserová (AUT)

22. Ana Buciková (SLO)

23. Coralie Frasseová-Sombetová (FRA)

24. Paula Moltzanová (USA)

25. Camille Rastová (SUI)

26. Andreja Slokarová (SLO)

27. Tina Robniková (SLO)

28. Simone Wildová (SUI)

29. Franziska Gritschová (AUT)

30. Adriana Jelínková (NED)

31. Marlene Schmotzová (GER)

32. A.J. Hurtová (USA)

33. Elisa Mörzingerová (AUT)

34. Hilma Lövblomová (SWE)

35. Piera Hudsonová (NZL)

36. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)

37. Thea Louise Stjernesundová (NOR)

38. Clara Direzová (FRA)

39. Andrea Ellenbergerová (SUI)

40. Estelle Alphandová (SWE)

41. Karoline Pichlerová (ITA)

42. Zrinka Ljutićová (CRO)

43. Jekatěrina Tkačenková (RUS)

44. Roberta Melesiová (ITA)

45. Neja Dvorniková (SLO)

46. Mikaela Tommyová (CAN)

47. Vanessa Kasperová (SUI)

48. Katharina Huberová (AUT)

49. Vivianne Härriová (SUI)

50. Nina Astnerová (AUT)

51. Candace Crawfordová (CAN)

52. Vivien Insamová (ITA)

53. Erika Pykalainenová (FIN)

54. Stefanie Fleckensteinová (CAN)

55. Cassidy Grayová (CAN)

56. Lorina Zelgerová (SUI)

57. Miho Mizutaniová (JPN)

58. Moa Boströmová-Müssenerová (SWE)

59. Elese Sommerová (CZE)

60. Axelle Mollinová (BEL)