ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia 2021 - 3. etapa LIVE

Jeden z užšího okruhu favoritů Giacomo Nizzolo měl co dělat, aby přes vrchol kopce Castino přejel v kontaktu s pelotonem. Nejspíše se mu to povedlo, záběry na jeho vypadnutí z hlavního pole nejsou dostupné.

Do konce závodu zbývá poslední hodina. Únik ve sjezdu drží dvouminutový náskok na peloton, který ve stoupání stáhl manko výrazně.

Vedoucí sedmičce schází do zdolání druhého dnešního kopce necelý kilometr. Jejich tempo není tak svěží jako v úvodu, což je pochopitelné. Manko pelotonu spadlo pod dvě minuty.

ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 3. etapa LIVE | Sportnet.sk

47km