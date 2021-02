Bezchybná Davidová vybojovala titul, Fialkové nie sú medzi najlepšími

Dnešné individuálne preteky žien na 15 km sú už minulosťou a spoznali sme novú majsterku sveta v tejto disciplíne. Stala sa ňou prekvapivo na obrovskú radosť Česka jej reprezentantka Markéta Davidová , ktrej touto cestou gratulujeme! Striebro dnes berie Hanna Öbergová zo Švédska a tretia je Ingrid Landmark Tandrevoldová z Nórska, ktorá tak odčinila zaváhanie jej reprezentačných kolegýň ,ktoré patrili medzi favoritky. Našim dievčatám sa dnes žiaľ nedarilo. Paulína Fialková spravila na prvých dvoch položkách dokopy 5 chýb, potom to síce na zvyšných dvoch položkách bolo bez chyby, ale stačí to len na konečné 50. miesto! Jej sestra Ivona chybovala dokopy až 7 krát a dnes končí na 79. mieste. Posledná naša reprezentantka Veronika Machyniaková chybovala 5-krát a jej výkon postačil na konečné 89. miesto. To je u našej strany všetko, ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa!

Markéta Davidová to mala celé vo svojich rukách a zvládla to! Česká reprezentantka neváhala ani na poslednej streleckej položke a zrejme si ide po zlato! Ešte však musí zvládnuť dojazd do cieľa, šanca je však obrovská!

