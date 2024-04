Kuzminová si predĺžila kariéru, podpísala ročnú zmluvu s Duklou. Čaká ju sústredenie v Nórsku

Tridsaťdeväťročná Kuzminová sa rozhodla vrátiť na bežky v januári na domácich ME v Osrblí po takmer piatich rokoch.

Výsledky z uplynulej sezóny chce v tej nasledujúcej vylepšiť a zároveň chce pomôcť mladému slovenskému tímu v boji o body do SP.

"Keď som sa rozhodla vrátiť do súťažného biatlonu, nedopadlo všetko podľa mojich predstáv, ale pochopila som, že keď chcem ísť ešte vyššie a byť konkurencieschopná, chce to dlhodobo pracovať profesionálne a venovať tomu viac času.

V októbri však ohlásila návrat do súťažného kolotoča a okrem ME sa neskôr predstavila aj na MS a vo Svetovom pohári.

Prípravu na nový ročník odštartovala už vo štvrtok: "Už dnes odchádzam na trojtýždňové tréningové sústredenie do Nórska. Plány a očakávania do novej sezóny sú určite vyššie ako boli pred ME v Osrblí a MS v Novom Meste na Morave.

Celá príprava bude smerovať k tomu, aby som pomohla slovenskej štafete a bola ešte viac platná ako na ME a MS.

Chcem byť ťahúňom a k tomu, aby som to dokázala, sa musím sústrediť okrem pomoci kolektívu na vlastnú výkonnosť.

Plán prípravy a štartov v súťažiach mám už po konzultáciách s mojím trénerom, manželom Danielom už jasný.