ONLINE: HC Slovan Bratislava - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipos extraliga LIVE (50. kolo)

Dnes sa hrá posledné 50. kolo základnej časti Tipos Extraligy. Všetky duely sa začínajú zhodne o 18:00. Slovan Bratislava hostí Liptovský Mikuláš.



Slovan je aktuálne šiesty so ziskom 74 bodov. Všetko má vo vlastných rukách. Ak dnes zvíťazí v riadnom hracom čase, postúpi priamo do play-off a vyhne sa kvalifikácii. Belasí ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru, v minulom kole zdolali Nové Zámky na ich ľade 5:2.



L. Mikulášu prakticky o nič nejde. Bez ohľadu na to, ako skončí tento a zvyšné zápasy, obsadia Liptáci desiatu priečku. Liptáci vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, avšak posledné dve stretnutia ťahali za kratší koniec. V minulom kole prehrali na ľade Michaloviec 1:6.