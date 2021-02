Polášek dosiahol najväčší úspech v kariére, s Dodigom vyhrali Australian Open

Prenos

Ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť, verím že ste si zápas užili a že máte rovnakú radosť z tohto senzačného Filipovho úspechu.



Prajem pekný zvyšok nedele!

Ešte prebehne slávnostný ceremoniál a rozhovory s aktérmi tohto finálového zápasu. Následne si Ivan Dodig a Filip Polášek preberú trofej pre víťaza štvorhry a na nej už navždy budú vyryté ich mená spoločne s ich štátnou príslušnosťou.

Filip Polášek dokázal niečo málo uveriteľné. Dávnejšie už ukončil svoju kariéru profesionálneho tenistu, ale napokon, ešte pred pár rokmi to predsa len znova skúsil, vrátil sa na kurt a odvtedy sa dostal od tých najnižších a nezaujímavých turnajov medzi popredné tenisové mená vo štvorhre. Čo už len môže byť pre neho krajšie, ako zisk grandslamového titulu. Keby mu to poviete v čase, keď skúšal reštartovať svoju kariéru, tak by vám asi neuveril, ale dnes je to pravda.



Obrovská gratulácia Filipovi, tešíme sa spoločne s ním!

Takže ešte raz, chorvátsky tenista Ivan Dodig a slovenský tenista Filip Polášek sa stávajú víťazmi tohto ročníka Australian Open vo štvorhre a získavajú grandslamový titul, pre nášho tenistu je to vôbec jeho prvý v kariére!

Koniec zápasu

GEM, SET, ZÁPAS a GRANDSLAMOVÝ TITUL Ivan Dodig a Filip Polášek! Fantázia, proste niečo neuveriteľné, ale je tomu naozaj tak! Slovenský tenista Filip Polášek po boku svojho chorvátskeho partnera získava svoj prvý grandslamový titul vo štvorhre! Chorvátsko-slovenský pár vyhral druhý set pomerom 6:4 a počas celého tohto finálového zápasu nepustil svojich súperov ani k jednému brejkbalu a po fantastickom výkone dokráčali k zisku grandslamového titulu!

15-40 Ram úpsešne returnoval, prvý mečbal je minulosťou.

Ivan Dodig počkal na sieti a skráteným úderom získal tri mečbaly!

0-30 Slovenský tenista opäť zahral priamy bod.

0-15 Filip Polášek začína priamym bodom.

4:5 Koniec prestávky, podávať bude Filip Polášek.

4:5 Nasleduje prestávka a výmena strán.

Joe Salisbury od siete úspešne ukončil tento gem, v ktorom sa zrodil už aj mečbal! Ivan Dodig a Filip Polášek však idú za stavu 5:4 podávať na zisk grandslamového titulu a veríme, že sa to podarí úspešne realizovať!

A-40 Po druhom fiftíne v rade prichádza gembal na udržanie sa vo finálovom zápase.

40-40 Rajeev Ram si pomáha servisom, po priamom bode je mečbal odvrátený a ide sa cez zhodu.

Ivan Dodig a Filip Polášek získavajú mečbal!

30-30

30-30 Fantastický return od Dodiga, po 30. Tak, príde gembal či mečbal?

30-15 Loptu získava Ram, Salisbury.

15-15 Po druhom servise súpera prišiel presný return od Dodiga a Salisbury poslal lotpičku do pásky.

15-0 Začínajú úspešne a tento fiftín je na ich strane.

Rajeev Ram poslal úder len do pásky a tak je brejk potvrdený! Ivan Dodig a Filip Polášek vyhrávajú 5:3 v druhom sete a ich súperi musia podávať na udržanie sa v tomto finálovom zápase!

30-40 Polášek na sieti úspešný a tak tu je gembal na potvrdenie brejku.

30-30 Páska zastavila Dodigov úder, po 30. Uvidíme, čo bude nasledovať ďalej.

15-30 Loptu získava Dodig, Polášek.

15-15 Ramov úder dopadol presne na čiaru, po 15 na oboch stranách.

0-15 Esom zahájil Chorvát cestu za potvrdením brejku.

3:4 Koniec prestávky, podávať bude Ivan Dodig.

3:4 Nasleduje prestávka a výmena strán.

A presný return zahral teraz aj Dodig! Konečne získava chorvátsko-slovenský pár servis súpera v druhom sete po sérii brejkbalov a idú do vedenia 4:3!

40-A

Po druhom servise prichádza presný return slovenského tenistu a tak aj druhý brejkbal!

40-40 Nuž, aj druhý brejkbal je minulosťou a znova sa ide pri servise americko-britského páru cez zhodu.

30-40 Salisbury po servise utekal na sieť a prvý brejkbal odvrátil.

15-40

Forhend slovenského tenistu je úspešný a sú tu dva brejkbaly!

15-30 Na Poláškov return súperi nedokázali presne odpovedať.

15-15 Ramov úder od siete bol úspešný, po 15 na oboch stranách.

0-15 Salisbury poslal nepresný úder do autu.

Na sieti sa teraz Filip Polášek prezentoval úspešne a s Dodigom si udržali tento gem, stav v druhom sete je vyrovnaný 3:3! Stále je to bez brejku v druhom sete.

40-A Loptu získava Dodig, Polášek.

40-40 Dvojchyba od nášho tenistu a tak tento gem ide cez zhodu.

30-40 Filip Polášek sa po servise rýchlo presunul na sieť a získava gembal.

30-30 Slovenský tenista sa postaral aj o druhý fiftín v rade presným volejom na sieti.

30-15 Polášek si pomohol esom.

30-0

30-0 Dlhšiu výmenu zakončil Salisbury od siete úspešne a tak tu je varovanie pre Dodiga s Poláškom, pri servise prehrávajú o dva fiftíny.

15-0 Polášek musel cez druhý servis, ktorý nezvládol a po returne súpera reagoval len úderom do pásky.

3:2 Koniec prestávky, podávať bude Filip Polášek.

3:2 Nasleduje prestávka a výmena strán.

Do tretice všetko dobre! Rajeev Ram ukončil tento gem priamym bodom a spoločne so Salisburym idú do vedenia 3:2 v druhom sete!

40-30

40-30 Ram nedostal loptičku cez pásku na druhú stranu, aj druhý gembal zostáva nevyužitý.

40-15 Dvojchyba, čistá hra to teda nebude.

40-0 Rajeev Ram si pomáha priamym bodom a sú tu tri gembaly.

30-0 Druhý fiftín v rade pre podávajúci pár.

15-0 Loptu získava Ram, Salisbury.

Hneď ten prvý je po priamom bode využitý a tak stav v druhom sete je vyrovnaný 2:2! Zatiaľ čakáme na prvý brejk v druhom sete.

15-40

15-40 Ivan Dodig si pomohol esom a prichádzajú dva gembaly.

15-30 Chorvátov úder putuje mimo dvorca, je znížené na rozdiel jedného fiftínu.

0-30 Loptu získava Dodig, Polášek.

0-15 Po druhom servise zaznamenáva Dodig priamy bod.

2:1 Koniec prestávky, podávať bude Ivan Dodig.

2:1 Nasleduje prestávka a výmena strán.

Rajeev Ram a Rajeev Ram idú v druhom sete do vedenia 2:1, ale opäť v tomto geme čelili brejku, ktorý ich súperi využiť nedokázali! Škoda, verme že ešte na to Dodig s Poláškom budú mať príležitosť.

A-40 Loptu získava Ram, Salisbury.

40-40 Joe Salisbury ho však odvrátil esom a znova sa tak ide pri podaní tohto páru cez zhodu.

30-40

Filip Polášek zahral presný return na čiaru a tak tu je brejkbal!

30-30 Po 30 na oboch stranách. Uvidíme, čo bude nasledovať ďalej.

15-30 Teraz je však už Chorvát do siete úspešný a podávajúci pár znova prehráva o jeden fiftín.

15-15

15-15 Po 15 na oboch stranách, Dodigov úder zastavuje páska.

0-15

0-15 Loptu získava Dodig, Polášek.

Filip Polášek ukončil tento gem priamym bodom a stav v druhom sete je vyrovnaný 1:1! Je tu druhá čistá hra v podaní chorvátsko-slovenského páru.

0-40 Na Dodigov volej odpovedajú súperi úderom do pásky a tak prichádzajú tri gembaly.

0-30 Slovenský tenista sa po servise presunul na sieť a po jeho presnom údere vyhráva s Dodigom o dva fiftíny.

0-15

0-15 Polášek musel cez druhý servis, ktorý zvládol a Dodig od siete vybojoval tento fiftín.

Rajeev Ram ukončil prvý gem druhého setu priamym bodom a spoločne so Salisburym sa ujímajú vedenia 1:0! Veľká škoda troch nevyužitých brejkbalov.

A-40 Filip Polášek poslal svoj return len do pásky, po troch brejkbaloch prichádza gembal.

40-40 Ani tretí brejkbal Dodiog s Poláškom nepremenili a v úvode druhého setu sa tak ide cez zhodu.

30-40 Aj ten druhý, zostáva ešte jeden.

15-40 Ram úspešne odpovedal na bekhend od Dodiga, prvý brejkbal je minulosťou.

Hneď v úvode druhého stu sú tu tri brejkbaly pre Dodiga s Poláškom!

0-30

0-30 Loptu získava Dodig, Polášek.

0-15

0-15 Ram nezačal prvý servis v druhom sete úspešne, fiftín pre súperov.

0:0 Koniec prestávky, podávať bude Rajeev Ram.

0:0 Nasleduje prestávka a výmena strán.

Áno! Filip Polášek ukončil prvý set esom, spoločne s Dodigom sa postarali o prvú čistú hru a vyhrávajú prvý set po potvrdení brejku 6:3! Úvodný set bol veľmi vyrovnaný a rozhodol až ten jeden brejk v závere. Ivan Dodig a Filip Polášek už mali brejkbaly k dispozícii dávno, vtedy však zaváhali, ale v konečnom zúčtovaní prvého setu ich to mrzieť nemusí. Uvidíme, čo ponúkne druhý set.

Úspešný servis Poláška a presná hra na sieti od Dodiga prinášajú tri setbaly!

0-30

0-30 Ivan Dodig znova úspešne zahral na sieti a je tu druhý fiftín v rade.

0-15 Začína úspešne a fiftín je na ich strane.

Výborne! Salisbury musel cez druhý servis a následne od siete Dodig ukončil tento gem, v ktorom spoločne s Poláškom získvajú prvý finálový brejk a idú do vedenia 5:3 v prvom sete! Filip Polášek tak bude podávať na víťazstvo v úvodnom sete.

15-40

Fantastický return od Dodiga a sú tu dva brejkbaly!

15-30 Loptu získava Dodig, Polášek.

15-15 Po 15 na oboch stranách, Salisbury úspešne obstrelil slovenského tenistu.

0-15

0-15 Salisbury začal podávať s novými loptičkami, ale servis úspešne nezačal. Dodig si úspešne počkal na sieti a po jeho smeči ide fiftín na túto stranu.

3:4 Koniec prestávky, podávať bude Joe Salisbury.

3:4 Nasleduje prestávka a výmena strán.

Ivan Dodig a Filip Polášek tento gem zvládli a ujímajú sa vedenia 4:3 v prvom sete tohto finálového zápasu!

15-40 Po priamom bode prichádzajú dva gembaly.

15-30 Poláškov úder končí v aute, je znížené na rozdiel jedného fiftínu.

0-30 Ťažku situáciu na sieti zvládol lepšie Dodig a po jeho slajse ide tento pár do vedenia o dva fiftíny.

0-15 Ivan Dodig zahral svoje prvé finálové eso.

Veľmi náročný a dlhý gem je na konci. Rajeev Ram a Joe Salisbury v ňom čelili piatim brejkbalom, ale Dodig s Poláškom ani jeden nevyužili. Stav v prvom sete sa vyrovnal na 3:3!

A-40

A-40 Loptu získava Ram, Salisbury.

40-40 Gem stále nekončí. Retrun od Dodiga išiel tesne do autu, Chorvát sa teraz hnevá sám na seba.

Dvojchyba a tá znamená piaty brejkbal pre Dodiga a Poláška!

40-40 Dodigov úder dopadol tesne do autu, opäť je tu zhoda.

40-A Ďalší brejkbal pre Dodiga s Poláškom!

40-40 Poláškov forhend neprešiel cez pásku, sme späť na zhode a ďalší brejkbal je odvrátený.

Teraz si na sieti lepšie počínal Dodig a prichádza tak štvrtý brejkbal!

40-40 Škoda, Dodigov dlhý úder končí v aute a tak je aj tretí brejkbal minulosťou. Po druhýkrát sa v prvom sete finálového zápasu pôjde cez zhodu.

30-40 Salisbury potom odvrátil pri prestrelke na sieti aj druhý brejkbal. Ešte jeden zostáva.

15-40

15-40 Rajeev Ram musel cez druhý servis, ktorý zvládol a po prechode na sieť potom odvrátil prvý brejkbal.

A razom prichádzajú tri brejkbaly!

0-30 Ale pozor. Je tu druhý fiftín v rade pre Dodiga s Poláškom pri servise ich súperov.

0-15 Ram nezačal svoj druhý servis v tomto finálovom zápase úspešne, Polášek zahral presný bekhend a tak to je fiftín pre tento pár.

2:3 Koniec prestávky, podávať bude Rajeev Ram.

2:3 Nasleduje prestávka a výmena strán.

Filip Polášek ukončil tento gem esom, druhý gembal je teda využitý a spoločne s Ivanom Dodigom vyhrávajú v prvom sete finálového zápasu 3:2!

30-40 Loptu získava Ram, Salisbury.

15-40 Opäť výborná zohratosť Dodiga s Poláškom, prvý menovaný počkal na sieti a po jeho presnom údere prichádzajú dva gembaly.

15-30 Loptu získava Dodig, Polášek.

15-15

15-15 Tak toto bola smola pre Poláška s Dodigom, slovenský tenista nestihol včas reagovať na rerun súpera a ten dopadol azda presne milimeter na postaranú čiaru.

0-15 Filip Polášek zahájil svoj druhý servis úspešne, Dodig si počkal na sieti a na return súpera reagoval správnym spôsobom.

Stav v prvom sete finálového zápasu je vyrovnaný 2:2, po Poláškovom údere priamo na telo Poslal Ram svoj úder presne na čiaru. Zatiaľ čakáme na úvodný brejk.

40-15 Gembal pre Americko-britský pár.

30-15

30-15 Druhý fiftín v rade pre Rama a Salisburyho, prvý menovaný zahral presný volej na sieti.

15-15 Po 15 na oboch stranách.

0-15 Salisbury začína neúspešne svoje prvé podoanie, od siete poslal nepresný úder len do autu a to je fiftín pre Dodiga s Poláškom.

1:2 Koniec prestávky, podávať bude Joe Salisbury.

1:2 Nasleduje prestávka a výmena strán.

Chorvát ukončil tento náročný gem, ktorý išiel cez zhodu priamym bodom a tak sa chorvátsko-slovenský pár ujíma vedenia 2:1 v prvom sete tohto finálového zápasu!

40-A Ramov dlhý úder končí v aute, gembal pre Dodiga s Poláškom.

40-40 Ktorý je však nevyužitý, úder slovenského tenistu zastavila páska a prvýkrát v tomto finálovom zápase sa pôjde cez zhodu.

30-40 Ivan Dodig zaznamenáva ďalší priamy bod a tak tu je gembal.

30-30 Rajeev Ram zahral presný úder na čiaru a je to po 30 na oboch stranách. Uvidíme, čo bude nasledovať ďalej.

15-30 Chorvátsko-slovenský pár získava druhý fiftín v rade po priamom bode od Dodiga.

15-15

15-15 Po 15 na oboch stranách, Polášek sa po Dodigovom servise presunul na sieť a presným úderom na čiaru vyrovnáva stav tohto gemu.

15-0 Dodig nezačal svoj prvý servis v tomto finále úspešne, fiftín získava súper.

1:1

Rajeev Ram a Joe Salisbury sú rovnako úspešní pri svojom prvom servise, využívajú prvý gembal a vyrovnávajú na 1:1 v prvom sete tohto finálového zápasu!

40-15 Následne bol na sieti úspešný Salisbury a tak prichádzajú dva gembaly.

30-15

30-15 Rajeev Ram si pomohol priamy bodom.

15-15 Po 15 na oboch stranách, Polášek od siete zahral presný forhend do protipohybu súpera.

15-0 Americko-britský bár začína svoj prvý servis v tomto finále úspešne, Salisbury od siete zahral presný volej.

0:1

Následne už Filip Polášek ukončil prvý finálový gem úspešne a spoločne s Ivanom Dodigom sa ujímajú vedenia 1:0 v prvom sete!

15-40 Salisbury získava prvý fiftín pre ich dvojicu v tomto finálovom zápase a to po presnom returne na čiaru.

0-40 Priamy bod od Poláška a tak tu sú tri gembaly.

0-30 Po returne súpera zahral Dodig presný forhend od sietie a chorvátsko-slovenský pár vyhráva o dva fiftíny.

0-15 Filip Polášek otvoril finálový zápas svojim servisom, po ktorom sa rýchlo presunul na sieť a poslal presný úder na čiaru.

0:0 Stretnutie sa práve začalo.

Ako prvý začne na podaní chorvátsko-slovenský pár.

Prajem príjemné skoré športové ráno. Rajeev Ram, Joe Salisbury a Ivan Dodig, Filip Polášek práve prichádzajú na kurt a čoskoro sa tak môže začať tohtoročné finále štvorhry na Australian Open! Všetci budeme držať palce Filipovi Poláškovi a Ivanovi Dodigovi, aby boli úspešný a získali grandslamový titul.

Vítam všetkých priaznivcov tenisu pri sledovaní tohto online textového prenosu. V ňom sa spoločne zameriame na stretnutie štvorhry, v ktorom proti sebe nastúpia Rajeev Ram, Joe Salisbury a Ivan Dodig, Filip Polášek. Začiatok je naplánovaný na 05:00.



Tohtoročné tenisové podujatie Australian Open v nedeľu vrcholí. Zostáva nám spoznať víťaza mužskej dvojhry, ale aj štvorhry. Práve na štvorhru sa v tomto prenose zameriame a dôvod sledovať ju má aj Slovensko! Filip Polášek sa spoločne s Ivanom Dodigom prebojoval až do finále a slovenský tenista má tak šancu získať grandslamový titul. O motiváciu tak určite majú všetci aktéri tohto stretnutia postarané, budete určite kvalitné stretnutie a verme že aj dramatické.



Piaty nasadený americko-britský pár Rajeev Ram a Joe Salisbury sú totižto obhajcami titulu a to už samo o sebe naznačuje, že slovensko-chorvátsky pár to nebude mať ľahké. Budeme mu však držať palce, aby to zvládol. Sledujte náš online prenos!