Päť rokov nehral tenis, mal veľké bolesti. Polášek je grandslamový víťaz

Problémy mu dokonca robilo aj športovanie pre zábavu. Skúšal florbal. "Nemohol som v tom pokračovať, bolelo to a neužíval som si to," vysvetľoval Polášek.

Mám trénovať s Bryanom? Nežartujte

V roku 2017 sa stal otcom. Cítil, že už má po kariére definitívne. V tom čase konečne začal pociťovať zdravotné zlepšenie.

Trénoval tínedžerov a zisťoval, že už necíti také výrazné bolesti. Potom navyše dostal ponuku, hrať klubové zápasy v Nemecku. Súhlasil a stále sa cítil v poriadku.

"Mám teóriu, že keď som teraz spokojný, nemenil by som nič, pretože dnes by to bolo iné. Nerobil by som trénera, nezískal by som nadhľad," hodnotil s odstupom času Polášek pre Sportnet roky, keď bol trénerom.