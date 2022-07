ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2022 - 11. etapa LIVE

Etapa



Horská etapa slibuje parádní podívanou. Na padesátém kilometru přijde na řadu stoupání 2. kategorie, ale to je jen takový předkrm. Následuje stoupání 1. kategorie a ve druhé polovině etapy cyklisté absolvují dokonce dvě královská stoupání, přičemž to druhé vede až do cíle. Jedná se nejvyšší dojezd ročníku, cíl je položen ve výšce 2413 m. Očekává se velká bitva především mezi jezdci na celkové pořadí. Tadej Pogačar bude mít co dělat, aby s výpomocí domestiků, kterých již moc nezbylo, udržel žlutý trikot. Na druhého Kämnu má Slovinec k dobru pouhých 11 vteřin, třetí Vingegaard zaostává o 39 sekund.