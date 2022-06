Vážení Zápas je vypsán ve smluven váze do 82 kilogramů. Christian Eckerlin byl takřka přesný se svými 81,9 kg. Oliveira bude mít velké problémy. Váha mu ukázala hodnotu 84,3 kg a trápení pokračuje.

