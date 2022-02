Úspechy Nepelu a Vlhovej spája rodič, hovorí Letenayová

"V roku 1989 necelý mesiac po tom, ako zomrel Nepela, na jednom zo stretnutí so športovcami som sa zhovárala s novinárom a bývalým predsedom Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Ľubomírom Zemanom.

Získanie predmetov prebehlo v niekoľkých časových etapách. Uviedla to riaditeľka SOŠV Zdenka Letenayová pri príležitosti 50. výročia, odkedy československí športovci získali historicky prvé zlato na zimnej olympiáde - a to v japonskom meste Sapporo 11. februára 1972.

Opýtala som sa ho, či by sa nedala získať Nepelova športová pozostalosť. On ochotne prisľúbil pomoc a skutočne onedlho, presný dátum je podľa Knihy prírastkov v múzeu uvedený 24. marec 1989, pani Nepelová darovala synovu pozostalosť do múzea.

Odovzdanie bolo veľmi emocionálne, pretože pani Nepelová sa zo smrti Ondreja nikdy celkom nespamätala. Navyše rok pred jeho smrťou, na Nový rok 1988, zomrel aj jej manžel, Ondrejov otec.

Dodnes vidím jej ubolené oči. Napriek tomu však vyslovila želanie, aby sa aspoň takto na Ondríka nezabudlo," priblížila Letenayová.

Múzeum vlastní aj trofej pre najúspešnejšieho slovenského športovca 20. storočia, ktorú Nepelovi posmrtne udelili v roku 2000. Prevzala ju jeho dlhoročná trénerka a ´druhá mama´ Hilda Múdra, ktorá ju darovala do múzea.