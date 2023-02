Nenechajte sa zneužiť ruskou propagandou. Ukrajinci apelujú na sponzorov OH

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za "pokračovanie diplomatického maratónu", ktorý má "zabrániť Kremľu využívať svetový šport a olympijské hnutie na svoju propagandu".

Podľa Zelenského listy poslali "veľkým medzinárodným spoločnostiam, ktoré majú určite záujem o to, aby ich povesť nebola použitá na vojnovú propagandu".

Niektoré dokonca pohrozili bojkotom budúcoročných OH v Paríži, a to dokonca aj v prípade, ak by na nich Rusi a Bielorusi štartovali pod "neutrálnou" vlajkou.

Zelenskyj pred niekoľkými dňami oznámil spustenie projektu Maratón čestnosti, ktorého cieľom bude očistiť medzinárodné olympijské hnutie od pokrytectva a zabrániť akýmkoľvek pokusom umožniť návrat predstaviteľom Ruska a Bieloruska naspäť do sveta športu.

Ukrajinský prezident sa dokonca obrátil so žiadosťou o podporu na francúzskeho náprotivka Emmanuela Macrona.

Nemecko a Japonsko, agresori z druhej svetovej vojny, nedostali pozvánku na OH 1948 v Londýne. Juhoafrická republika bola zasa v rokoch 1964 až 1988 vylúčená z dôvodu rasistickej politiky apartheidu.