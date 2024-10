Po začiatku vojny na Ukrajine rezonoval jeho výrok, že aj športovci by mali prejaviť svoje vlastenectvo tým, že pôjdu bojovať na Ukrajinu.

„Športovci, ktorí dostanú povolávací rozkaz, by sa mali cítiť poctení tým, že môžu bojovať za svoju krajinu. Z pohľadu Ruského olympijského výboru (ROV) považujeme ako občania krajiny službu vlasti za česť a povinnosť každého občana, vrátane reprezentantov,“ tvrdil pred dvomi rokmi.

Pod pojmom „geopolitické výzvy“ je vojna na Ukrajine. Od jej začiatku vo februári 2022 je ruský šport v medzinárodnej izolácii.

V poslednom roku sa mnoho medzinárodných športových federácií rozhodlo pre návrat Rusov na súťaže. Výnimkou bol Medzinárodný olympijský výbor, ktorý na hry do Paríža pustil len malú hŕstku Rusov aj to s prísne neutrálny statusom.

Dalo by sa povedať, že Pozdňakov bol v pozícii akéhosi krízového manažéra a mal za úlohu Rusov vrátiť na olympijské hry. No počas jeho funkčného obdobia od mája 2018 neštartovalo Rusko na žiadnej olympiáde bez obmedzení.

Od roku 2018 to bol trest za bezprecedentné porušovanie antidopingových pravidiel počas ZOH 2014 v Soči. Na OH 2018 až 2022 štartovali športovci pod vlajkou Ruského olympijského výboru, no na ich účasť sa nevzťahovali ďalšie obmedzenia.