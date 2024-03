Špekulovalo sa o Eiffelovke. Francúzi prezradili, kde bude horieť olympijský oheň

Podľa neuvedeného zdroja, ktorý je oboznámený so situáciou, voľba padla na Tuilerijskú záhradu, pretože ide o lokalitu, ktorú možno ľahko zabezpečiť.

"Bezpečnostné sily budú v službe 24 hodín denne a budú chrániť plameň. Široká verejnosť ho bude vidieť vďaka vyvýšeným chodníkom okolo záhrady," uvádza sa v správe.

Olympijský oheň pre OH 2024 v Paríži zapália 16. apríla v gréckej Olympii, na francúzske územie sa dostane 8. mája v Marseille. Nasledovať bude štafeta, ktorá zavíta do viac ako 400 miest aj piatich zámorských území krajiny.

Do Paríža príde 26. júla v deň otvorenia OH. Prestížne podujatie vo francúzskej metropole potrvá do 11. augusta.



Zatiaľ nie je známe, či oheň zapália priamo v Tuilerijskej záhrade alebo ho do danej lokality premiestnia po otváracom ceremoniáli, ktorý sa uskutočni netradične mimo štadióna - na rieke Seina.

Organizátori OH vyhlásili, že spomenuté dohady o umiestnení olympijského ohňa potvrdia alebo vyvrátia neskôr.