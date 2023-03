Expertka OSN bráni Rusko. Sme sklamaní a nahnevaní, vravia Ukrajinci

BRATISLAVA. Olympijské hnutie problém podobných rozmerov ešte neriešilo. Aj preto nie je žiadny časový rámec, kedy by ho mohlo uzavrieť. Môže to prísť v najbližších dňoch a rovnako to môže byť o polroka.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) stále rieši otázku možného návratu športovcov z Ruska a z Bieloruska na medzinárodné súťaže. Zatiaľ platí zákaz ich štartu, ktorý sa aktuálne vzťahuje aj na hry v Paríži 2024.

V hnutí však prebiehajú diskusie a stretnutia, či vylúčiť športovcov týchto krajín aj z najbližšej olympiády, alebo im umožniť v Paríži súťažiť.