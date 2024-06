Plavkyňa zažila rozprávkové preteky, následne ju v cieli jej partner požiadal o ruku

BRATISLAVA. Americká plavkyňa Lilly Kingová zažila v piatok momenty, na ktoré nikdy v živote nezabudne.

Dvojnásobná olympijská víťazka z OH 2016 v brazílskom Rio de Janeiro najprv v americkom Indianapolise zvládla kvalifikačné preteky o účasť na OH 2024 v Paríži, v disciplíne 200m znak zaplávala druhý najlepší čas a splnila si cieľ, s ktorým do bazéna skočila.

Keď z neho vyšla, čakalo ju veľké prekvapenie. Jej dlhoročný partner James Wells ju požiadal o ruku. Informoval o tom americký web Pennlive.