Očkovanie nie je povinné, ale bez neho bude štart v Pekingu náročný

BRATISLAVA. Polroka po skončení letných hier v Tokiu sa uskutočnia zimné olympijské hry v Pekingu. Zatiaľ je o nich známe len veľmi málo. Kým v minulosti sa zvykli organizátori pýšiť štadiónmi, pokračovaním príprav a podujatie sprevádzala veľká popularizácia, Číňania sa obmedzujú na povinné informačné minimum. Hry sú zatiaľ akoby v utajenom režime. Do otváracieho ceremoniálu ostáva 100 dní. Nedostatočné informácie priznáva aj vedúci slovenskej výpravy a športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Roman Buček.

„Ideme do neznámeho. Pohľad na zabezpečenie olympiády bude iný. Nemali sme možnosť si nič odskúšať, pozrieť si ako to vyzerá. Niektorí športovci majú tu možnosť napríklad sánkari, ale väčšina športovcov pôjde do Pekingu po prvýkrát,“ hovorí Buček. Rádius pohybu sa zmenší Prípravy a protipandemické opatrenia môže porovnávať. Šéfom slovenskej výpravy bol aj na tokijských hrách.

V Pekingu budú podľa neho v niektorých ohľadoch ešte prísnejšie obmedzenia. Kým napríklad v Japonsku mohli športovci absolvovať prípravné kempy (atléti a kanoisti) či naša výprava mala viac destinácii, kde sa mohli športovci zdržiavať, teraz budú pravidlá prísnejšie. „Náš rádius pohybu sa scvrkáva na športovisko a olympijskú dedinu. A hrozia sankcie od varovania až po vylúčenie z olympiády a finančný trest. Všetko však bude v závislosti od pravidiel. Bude to podstatne prísnejšie,“ opisuje Buček.

Komplikovaná bude už cesta do dejiska. Organizátori vzhľadom na covid podmienili vstup do olympijskej bubliny tým, že účastníci absolvujú priamy let do Pekingu bez prestupu či medzipristátia. Momentálne také lety z Európy nie sú. Toto bude podľa Bučeka nesmierne náročné na organizáciu. Navyše, Číňania vydajú zoznam aeroliniek, ktorými budú môcť olympionici do Pekingu cestovať. Očkovanie nebude podmienkou, ale výhodou Podstatným rozdielom v porovnaní s OH v Tokiu bude, že organizátori tlačia na očkovanie všetkých účastníkov. Plne zaočkovaní ľudia budú môcť vstúpiť priamo do olympijskej bubliny. Účastníci, ktorí nebudú zaočkovaní musia povinne zotrvať 21 dní v karanténe v Pekingu. Pre športovcov táto voľba nebude na prospech. Také dlhé obdobie bez možnosti plnohodnotného tréningu krátko pred olympiádou sa na výkone počas súťaží podpíše. Buček vraví, že olympijský výbor nie je cestovná kancelária.

Cestu pre ľudí, ktorí budú musieť zotrvať v karanténe, s veľkou pravdepodobnosťou nebudú organizovať. Daný člen by si zrejme cestu musel zabezpečiť sám. Navyše by musel znášať náklady na karanténu, ktoré budú v tisícoch eur.

Šéf slovenskej výpravy pre ZOH 2022 Roman Buček. (Autor: TASR)

SOŠV však nebude podmieňovať štart na olympiáde tým, aby bol daný človek zaočkovaný. „Som za to, aby bola podmienkou byť zaočkovaný, ale v pokynoch od organizátorov tzv. playbooku sú detailne rozpísané možnosti, ktoré každý účastník má. Ak to tento človek akceptuje, je možné, že na olympiádu pocestuje.“ Vlhová svah uvidí až na olympiáde Druhým vážnym problémom je, že organizátori zrušili niektoré testovacie podujatia, ktoré mali byť previerkou pripravenosti. Športovci ich však využívajú a pretekári si ich budú môcť vyskúšať až priamo na olympiáde. Týka sa to napríklad alpských disciplín, behu na lyžiach či biatlonu.

ZOH Peking 2022 Budú sa konať od 4. do 20. februára 2022. Súťažiť sa bude v troch zónach: Peking (halové ľadové športy a skoky Big Air), Jan-čching (alpské lyžovanie, boby, sánkovanie a skeleton) a Čang Ťia-kchou (biatlon, beh na lyžiach, skoky na lyžiach, severská kombinácia, akrobatické lyžovanie a snoubording). Bude sa bojovať o 109 medailových kolekcií. Maskotom olympiády bude panda Bing Dwen Dwen, a maskotom paralympiády lampión Šuej Ron Ron. Otvárací a záverečný ceremoniál bude na štadióne Vtáčie hniezdo, ktorý hostil aj letné hry 2008. Slovensko by malo mať na ZOH 50 až 70 športovcov v závislosti od toho, či sa podarí kvalifikovať aj hokejistkám.

Potvrdzuje to aj strieborná medailistka z tohtoročných juniorských MS v biatlone Henrieta Horváthova. „Nik zo Slovákov trate nepozná a pred olympiádou tam nebudú preteky, takže sa s tým bude musieť každý vysporiadať na mieste,“ uviedla Horváthová. To isté platí aj pre najväčšiu slovenskú medailovú nádej Petru Vlhovú. Aká je trať slalomu, môže zistiť len z opisu organizátorov a malej animácie. „Aj ona si bude môcť vyskúšať svah až pred súťažou v rámci oficiálnych tréningov. Je to jediná možnosť. V predstihu nebude možné na športoviská vycestovať,“ vraví Buček.