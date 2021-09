Oktagon 28: Polívka a knokaut jediným úderom. Veterán UFC končí kariéru

Čo sa to deje? Polívka skvele načasoval tvrdú priamku zo zadnej ruky a Spicely na zemi nejaví žiadne známky, že chce pokračovať.

Po prehre to vyzerá, že veterán UFC Eric Spicely ukončuje kariéru, keď necháva rukavice uprostred oktagonu.

Slová víťaza: Myslím, že by som si zaslúžil bonus. Som veľmi rád za výhru.

Slová porazeného: Je mi to ľúto, trénoval som veľmi veľa, ale nestačilo to. Polívka je tvrdý zápasník. Ak nemôžete súťažiť na najvyššom leveli, zrejme by ste mali ukončiť kariéru.