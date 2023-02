Kilde: Som hladný po zlate, ale poraziť Odermatta v obrovskom slalome je nemožné

COURCHEVEL. Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde by rád uchmatol svojmu rivalovi Marcovi Odermattovi zlato rovnako, ako to spravil on v zjazde. Kompletný program na MS v zjazdovom lyžovaní 2023 „Poraziť Marca je výzva. Nepodarilo sa mi to v nedeľu, aj keď som šiel čistú jazdu. Nakoniec bol lepší a silnejší. Zaslúžil si zlato v zjazde,“ vyzdvihol súpera v rozhovore pre médiá.

Z Courchevelu píše reportérka Sportnetu Nikola Baďová

Nór sa na majstrovstvách sveta predstaví vo štvrtok v poslednej disciplíne. „V obrovskom slalome som nemal ešte žiadne pódiové umiestnenie. Budem sa snažiť podať, čo najlepší výkon a užiť si preteky. Nikdy neviete, ako to skončí. Sú to predsa majstrovstvá sveta. Vyhrať však obrovský slalom? To si nemyslím,“ reagoval.

Túži po ďalšom zlate Rivalita so švajčiarskym lyžiarom ho posúva vpred. „Nikdy sa nevzdám. Vážim si náš súboj. Oboch nás to robí lepšími lyžiarmi. Stále jeden druhého ťaháme. Je to úžasné.“ Kilde na šampionáte vybojoval dve strieborné medaily, Odermatt jedno zlato. „Prvý týždeň bol úžasný. Šampionát v lyžovaní je moje obľúbené podujatie. Cítil som sa pod tlakom, spôsobil som si ho však sám. Bol som nervózny. Mal som plán, ktorý som dodržal. V super-G som bol veľmi blízko k prvému zlatu v mojej kariére,“ uviedol Nór.

V superobrovskom slalome ho obral o titul majstra sveta kanadský lyžiar James Crawford, ktorý vyhral o stotinu sekundy. „Stále som hladný po zlate. Úprimne, teraz už môžem iba sklopiť ramená a predvádzať moje najlepšie lyžovanie,“ reagoval na posledné preteky vo Francúzsku, v ktorých nemá šancu atakovať medailové pozície. Hoci má Nór tridsať rokov, na prebiehajúcom šampionáte vybojoval prvé cenné kovy. „Mal som aj v minulosti šance na medaily. Skončil som dvakrát na štvrtom mieste,“ opísal predchádzajúce umiestnenia. V Cortine d’Ampezzo pred dvoma rokmi pre zranenie neštartoval.