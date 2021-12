O2 aréna na konci decembra nebude, Oktagon 30 sa presúva do Brna

„O2 aréna 30.12 nebude. Je to pre nás smutné, ale nemôžeme čakať, aká bude situácia. Aj keď sa pozývame do Bobby centra v Brne, tak to vyzerá, že ani tých tisíc ľudí tam úplne nebude môcť byť. Zovšiadial idú zlé signály, že sa opatrenia budú ešte sprísňovať. Mali sme viacero variant, avšak tento je najlepší. Hlavný súboj Pirát vs. Kincl bude preložený na iný dátum, nie je zrušený.

Je možné, že sa v Brne možno nebudú môcť zúčasniť diváci, preto sme sa rozhodli, že ako firma, ktorá chce zarábať, tak musíme pozerať aj na finančné hľadisko. Druhý dôvod je, že tento zápas si zaslúži veľký zápas,“ oznámil promotér Oktagonu Ondřej Novotný v relácii MMA Letem Světem.

