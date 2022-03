Gombos len ťažko hľadal slová. Kapitán nikomu nevyčíta ani jediný bod

BRATISLAVA. Boli to akoby dva rôzne svety na jednom mieste. Na jednej polovici kurtu sklesnutý slovenský reprezentant, na druhej časti výskajúci a skákajúci tím, ktorý sa víťazoslávne polieva šampanským.

Obrat však nedotiahol do konca. Jeho mladý súper zvíťazil 6:7 (3), 6:2, 6:4.

"Ťažko sa mi hľadajú slová. Je to pre mňa sklamanie. Ani neviem, koľký raz sme takto tesne prehrali. Mal som dobre rozohraný zápas. Súper v kľúčových chvíľach zahral veľmi ťažko odvrátiteľné lopty," hovoril sklesnutý Gombos.

Ešte dlho sedel rodák z Galanty na kurte. Podporu mu prišiel vyjadriť celý tím. Potom sa presunul na lavičku, kde sa schoval do uteráka. Neskôr úplne opustil kurt. Bolo vidieť, že prehru nesie veľmi ťažko.

Norbert Gombos so slovenským tímom po prehre. (Autor: TASR)

Rovnako ako Slováci, aj Taliani však prišli oslabení. V tíme nemali dlhoročnú stálicu Fabia Fogninho a najmä Mattea Berrettiniho, svetovú sedmičku. Obaja boli zranení. Berrettini však dostal aspoň na diaľku možnosť oslavovať postup na finálový turnaj so svojimi spoluhráčmi.

"Jannik má 20 rokov. Je vlastne ešte dieťa a hrá takto skvele, to je trochu strašidelné. Je úžasný. Podľa mňa bude skôr či neskôr svetová jednotka. Má skvelú psychiku aj hru," nešetril chválou Filip Polášek.

Pozornosť sa však upriamovala najmä na druhého talianskeho mladíka v zostave. Jannik Sinner má taktiež iba dvadsať rokov a už je na jedenástej priečke rebríčka ATP. Najvyššie však už bol aj deviaty. Je zatiaľ vôbec jediným hráčom narodeným v 21. storočí, ktorý sa dostal do elitnej desiatky rebríčka ATP.

"Budeme oslavovať už tu v Bratislave. Mohli ste to vidieť už po stretnutí, aký sme zomknutý tím. Patrične si to užijeme," hovoril.

"Zely toho neodohral veľa, bol zranený, mal ďalšie problémy. Klobúk dole. Bolo to náročné naskočiť do tohto vlaku na kurt s troma rozohranými hráčmi," chválil ho Polášek.

"Na centrálnom kurte v Austrálii je taký pekný citát: Tlak je privilégium. Je to niečo, čo si musíte zaslúžiť. Víťazstvá od vás budú ľudia čakať, iba ak budete dobrý," hovoril Polášek.

"Je to hrozná situácia, každé ráno sa budím s nervozitou, čo sa stalo," hovoril ešte v piatok Norbert Gombos.

Celé stretnutie, ale aj ostatné daviscupové duely, sa však začali smutne. Hráči totiž prišli na kurt s transparentom NO WAR (Nie vojna). Chceli tak vyjadriť podporu ukrajinskému ľudu, ktorý momentálne sužuje vojenská agresia Ruska.

"Diváci nás neuveriteľne hnali k víťazstvu. Takúto atmosféru som dlho nezažil. Boli ďalším hráčom na kurte. Veľmi im ďakujem," reagoval Zelenay. Chválu na adresu fanúšikov hovorili prakticky všetci. Pre Poláška to bola najlepšia daviscupová atmosféra, akú zažil.

"Ani si neviem predstaviť, aký to je masaker. Je mi ľúto tých ľudí veľmi. Ale tým transparentom sme aspoň chceli vyjadriť nejakú úctu k tomu, čo sa deje," pridal sa Igor Zelenay.

Za Ukrajinu bojuje aj bývalý tenista Serhij Stachovskij. Ten istú dobu trénoval na Slovensku a poznajú ho aj slovenskí tenisti.

"Mám veľmi dobrý vzťah so Stachim. Máme spolu dlhoročný a veľmi dobrý vzťah. Bývali sme spolu, dodnes sa stretávame viac-menej pravidelne," povedal Polášek.

"Písali sme si asi tri dni dozadu. Našťastie, zatiaľ je všetko v poriadku," dodal.

Pri vstupe na kurt sa snaží uzavrieť do svojej bubliny a neriešiť spoločenskú situáciu. "Inak by to človeka zožralo," povedal.

"My to nezmeníme, jediná šanca je, že niekto toho pána hore na východ od nás nejak trošku spacifikuje. Lebo to, čo sa deje, je úplne bláznovstvo," uzavrel.