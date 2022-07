V NHL je takmer 40 rokov. Winnipeg má nového trénera

NEW YORK. Novým trénerom hokejistov Winnipegu Jets sa stal Rick Bowness. Šesťdesiatsedemročný kouč vymenil na striedačke kanadského tímu NHL Davea Lowryho.

Ten viedol Winnipeg 54 zápasov po tom, ako v decembri nahradil Paula Mauricea.

Bowness, ktorý od decembra 2019 trénoval Dallas Stars, začal svoju kariéru v NHL v sezóne 1984/85 ako asistent bývalej organizácie Jets, ktorá teraz pôsobí v Arizone. Neskôr v ročníku 1988/89 viedol Winnipeg v 28 zápasoch ako hlavný tréner.

"Som rád, že sa vraciam do Winnipegu. Ďakujem za šancu, ktorú mi dal generálny manažér Kevin Cheveldayoff a majiteľ klubu Mark Chipman. Máme v tíme mladých a talentovaných hráčov a teším sa na prácu s nimi. Cieľom bude dostať sa do play off," povedal Bowness pre nhl.com.