Demek na debut v NHL naďalej čaká. Vegas dosiahlo rekordné víťazstvo

V drese hostí bodovalo až desať hráčov, Jonathan Marchessault zaznamenal dva góly a asistenciu, Shea Theodore mal bilanciu 0+3 a William Karlsson 1+1.

"Zlatí rytieri" pôsobia v lige len siedmu sezónu, no iba v ročníku 2020/21 nepostúpili do play off. V minulej sezóne dokázali vyhrať celú súťaž, ale už vo svojom inauguračnom ročníku sa prebojovali až do finále play off.