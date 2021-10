Crosby už po operácii trénuje so spoluhráčmi, úvod sezóny však nestihne

CRANBERRY. Kapitán hokejistov Pittsburghu Penguins Sidney Crosby sa už zapojil do spoločného tréningu po operácii zápästia, ktorú podstúpil pred mesiacom.

"Ide to podľa plánu a je tam progres. Bol to jeho prvý tréning, očakávam aj ďalšie. Veľmi nás teší pokrok, ktorý až do tohto bodu urobil. A je vo výbornej forme. Naozaj tvrdo pracoval s koučom Tyom Hennesom," povedal pre nhl.com tréner Pittsburghu Mike Sullivan.